Más de 200 mascotas fueron vacunadas contra la rabia durante operativo en Quilpué

Como positiva, valoró la Junta de Vecinos N° 4 San Gregorio de Quilpué el operativo de vacunación antirrábica ejecutado por el equipo de la Oficina Provincial de Marga Marga de la Seremi de Salud.

En total, se protegieron a 203 mascotas: 132 perros y 70 gatos contra la rabia.

“Nuestro objetivo es prevenir la transmisión de la rabia, vacunando a mascotas y animales de compañía. Estuvimos presentes en este operativo y agradecemos a la dirigencia de la Junta de Vecinos N°4 San Gregorio y a toda la comunidad por haber acudido a esta vacunación que ha sido exitosa”, indicó la seremi de Salud, Lorena Cofré.

El operativo fue parte de la rápida activación de los protocolos de respuesta sanitaria luego de que el Instituto de Salud Pública (ISP) confirmara que un murciélago resultó positivo a rabia. “Dentro de la semana me llamaron y ya se ejecutó el operativo. Ustedes ven el interés que hay de la gente principalmente por sus animalitos”, comentó Tito Olivares, presidente de la JJVV N°4 San Gregorio de Quilpué.

Los murciélagos son el reservorio de la rabia en nuestro país, y si bien este tipo de hallazgos no son infrecuentes, requieren de una respuesta rápida y efectiva por parte de la autoridad sanitaria. En ese sentido, el operativo de vacunación forma parte de las medidas de control que implementamos para proteger la salud pública y prevenir cualquier posible contagio en animales domésticos y en las personas.

En caso de avistar murciélagos, ya sea vivos o muertos, es fundamental no tocarlos directamente con las manos descubiertas, si es posible recogerlo con precaución en una caja u otro contenedor y entregarlo en alguna de las oficinas de la Seremi de Salud más cercana al punto de ubicación del caso y/o dar aviso inmediato a la Autoridad Sanitaria a través de los canales oficiales disponibles en nuestro sitio web: www.ssrv.cl.

PURANOTICIA