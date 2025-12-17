Más de 200 hectáreas ha consumido incendio forestal activo que mantiene con Alerta Roja a la comuna de Santo Domingo

Una nueva actualización respecto al avance de los incendios forestales en nuestro país entregó la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

En cuanto a la situación en la región de Valparaíso, el organismo indicó que se mantiene activa la emergencia en la comuna de Santo Domingo.

Se trata del incendio originado en el sector de Bucalemito, el cual ya ha arrasado con más de 200 hectáreas desde este martes 17 de diciembre.

Cabe recordar que producto de la voracidad de las llamas, Senapred, en coordinación con Conaf y la Delegación Presidencial, declararon Alerta Roja en Santo Domingo.

Durante la mañana de este miércoles 17 se desplegaron nueve brigadas, 13 técnicos, tres camiones cisterna, dos helicópteros y tres aviones de Conaf.

Asimismo, el organismo cuenta con el apoyo de dos brigadas del Ejército (Brife) y de tres helicópteros que fueron gestionados por Senapred.

PURANOTICIA