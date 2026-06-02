Más de 20 años de cárcel arriesga sujeto acusado de cometer brutal homicidio en la subida Ecuador de Valparaíso

El Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso dictó veredicto condenatorio en contra de Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez, conocido en el ámbito delictual como "El Chucky", declarándolo culpable de un delito de homicidio calificado consumado en contra de un hombre de 32 años y de lesiones menos graves en contra de una mujer.

Los hechos ocurrieron el 28 de noviembre de 2022 en el pub Barmasia, ubicado en la transitada subida Ecuador de la ciudad puerto. Según el relato de la fiscal de Valparaíso, Greta Fuchslocher, el imputado protagonizó una discusión en la terraza del local antes de regresar armado con un elemento cortopunzante.

Tras herir a una primera víctima en el muslo, el agresor ingresó al recinto para perpetrar el ataque fatal. Fuchslocher detalló la brutalidad del crimen: "Se dirigió en forma alevosa, un ataque por la espalda, un apuñalamiento en la zona cervical, (…) lo botó al suelo para posteriormente, ya una vez reducido en el suelo, lo golpea".

PERFIL DE ALTA PELIGROSIDAD

Este fallo se suma al violento historial de Ramírez Gutiérrez, quien ya arrastra una condena de presidio perpetuo por el asesinato de barristas de Colo-Colo en el Parque Italia. Peritajes psiquiátricos realizados durante seis meses arrojaron que el condenado padece un trastorno de personalidad antisocial y consumo problemático de sustancias.

Para el Ministerio Público, estas condiciones no justifican una rebaja de penas debido al nulo remordimiento del atacante. "El perfil es altamente peligroso, también lo dicen los peritajes: una falta total de empatía con el sufrimiento humano", enfatizó la fiscal del caso, agregando que su permanencia en la cárcel es clave "para evitar justamente que ocurran otras muertes, otras agresiones brutales con este tipo de resultados".

LECTURA DE SENTENCIA

Considerando la extensión del daño causado a la familia del joven fallecido, la Fiscalía de Valparaíso solicitó la máxima pena legalmente viable para este caso: presidio perpetuo simple por el homicidio calificado —lo que se traduce en un mínimo de 20 años efectivos de cárcel antes de optar a cualquier beneficio intrapenitenciario— y 541 días adicionales por el delito de lesiones menos graves.

La defensa del imputado intentó argumentar que su representado actuó bajo un estado de arrebato u obcecación, una atenuante que fue categóricamente rechazada por el Tribunal.

Con este veredicto, el ente persecutor manifestó que se logra entregar "esta tranquilidad espiritual, a la familia, para por lo menos cerrar el ciclo de lo que significa un proceso largo, difícil, complejo pero necesario para este resultado (…) y que este condenado en particular no retome la libertad por muchos años más.".

La lectura de la sentencia definitiva, donde se conocerán los años exactos de presidio que se le impondrán al "Chucky", quedó fijada para el próximo miércoles 12 de junio.

PURANOTICIA