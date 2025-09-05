Más de 2 toneladas de alimentos han sido decomisados en fiscalizaciones de la Seremi de Salud por Fiestas Patrias en la V Región

Un total de 120 fiscalizaciones, 30 sumarios sanitarios y 2.420 kilos de alimentos decomisados deja hasta la fecha el plan de inspecciones de la Seremi de Salud de Valparaíso, en el marco de las próximas Fiestas Patrias.

Este viernes, la seremi Lorena Cofré llegó hasta San Antonio para encabezar una fiscalización a una carnicería, desde donde sostuvo que "vamos a estar presentes en todos los espacios donde se instalen ramadas y fondas. Quiero incentivar a que las personas compren en locales establecidos. En ese sentido, también precaver cómo transportamos carnes desde que las compramos hasta nuestro hogar, y también evitar comprar productos en la vía pública”.

Por su parte, la delegada presidencial provincial de San Antonio, Carolina Quinteros, llamó “a comprar en locales establecidos de modo de resguardar la salud y no opacar estas fiestas que se van a desarrollar en torno a la familia y además con una amplia recepción de turistas dentro de la zona”.

Durante la jornada, equipos de la Seremi de Salud de Valparaíso realizaron una fiscalización a una fábrica de empanadas en la comuna de El Quisco, con el objetivo de verificar las condiciones sanitarias y asegurar la inocuidad de los alimentos en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias. Durante la inspección, los equipos revisaron aspectos como la correcta manipulación de los alimentos, la temperatura de conservación, el estado de las materias primas y el cumplimiento de las normas de higiene en los procesos de elaboración.

La Autoridad Sanitaria recordó a la comunidad la importancia de adoptar medidas preventivas al momento de comprar y consumir empanadas, tales como preferir locales autorizados, verificar que la masa y el relleno estén completamente cocidos, evitar productos con olores ácidos o desagradables y mantener la cadena de frío en aquellos que se venden refrigerados.

