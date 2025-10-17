Más de 2 mil personas participaron en feria laboral regional que ofreció 3 mil puestos de trabajo en Viña del Mar

Más de 150 empresas participaron de la feria laboral que ofreció 3 mil puestos de trabajo a personas provenientes de las distintas comunas de la región de Valparaíso.

Más de 2 mil postulantes participaron en entrevistas laborales, conocieron las ofertas disponibles y accedieron a orientación profesional, a través de los talleres dispuestos.

"Esta feria es una muestra concreta de cómo el trabajo conjunto entre el sector público y privado puede abrir oportunidades reales para las personas”, señaló la directora regional del Sence en Valparaíso, Angélica Gutiérrez.

El evento se desarrolló en un ambiente de entusiasmo y participación ciudadana, consolidándose como una instancia clave para la vinculación entre empleadores y trabajadores, que se suma a las distintas ferias laborales comunales que ya se han efectuado durante este año 2025 en toda la región de Valparaíso.

Cabe hacer presente que la feria laboral también está disponible en formato online a través del sitio web de la Bolsa Nacional de Empleo, www.bne.cl, donde los interesados pueden postular a las ofertas laborales hasta el fin de semana.

