Más de 2 mil adultos mayores se han inscrito en los 90 talleres municipales en Quilpué

Con el objetivo de fortalecer un envejecimiento activo, saludable y participativo, la Municipalidad de Quilpué dispuso una oferta que supera los 90 talleres de carácter recreativo, cultural y formativo, los que han tenido una alta convocatoria por parte de la comunidad, más de 2 mil inscritos.

“Estamos muy contentos y agradecidos por la gran participación. Nuestros ‘adultos mejores’ han demostrado un enorme entusiasmo al sumarse a estos espacios, lo que nos motiva a seguir impulsando iniciativas donde su experiencia y aporte sean reconocidos y valorados por toda la comunidad”, señaló la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti.

A través de estas iniciativas, el municipio busca no solo fomentar la actividad física y el desarrollo de nuevas habilidades, sino también fortalecer la integración social, el sentido de pertenencia y la calidad de vida de las personas mayores en la comuna.

En esta misma línea, la Municipalidad de Quilpué ha impulsado otras iniciativas dirigidas a este grupo etario, entre las que destacan las audiciones para integrarse al Conjunto Folclórico Municipal y las tradicionales tardes de bingo, entre otras actividades orientadas a promover su bienestar y participación activa en la vida comunitaria.

Quienes deseen obtener más información pueden acercarse a la Oficina de Adultos Mayore​s, ubicada en calle Gonzalo Bofill #546, o comunicarse a los teléfonos 32 218 6280 y 32 218 6282.

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