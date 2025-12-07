Más de 2.500 personas celebran el encendido del árbol de Navidad en Quilpué

Con una jornada marcada por la alegría y el espíritu familiar, más de 2.500 personas se reunieron en la Plaza Irarrázabal de Quilpué para dar inicio a la Navidad con la tradicional actividad “Noche de Luz”. La cita incluyó la iluminación del árbol de Navidad, la inauguración del pesebre y un programa de actividades que encantó a grandes y pequeños.

Previo al momento más esperado, el público disfrutó de la aparición del Grinch, quien recorrió el centro de la comuna generando risas y suspenso, preparando el ambiente para la llegada del Viejito Pascuero y la Viejita Pascuera. La jornada continuó con presentaciones artísticas, comparsas y un concierto navideño a cargo de la Orquesta y el Coro Municipal.

La alcaldesa Carolina Corti valoró la alta convocatoria y la participación de la comunidad, destacando el regreso de las tradiciones y el uso responsable de los espacios públicos: “Con esto, efectivamente estamos recuperando Quilpué, fomentando la alegría y el cuidado de nuestra comuna”, afirmó.

Vecinos que asistieron a la actividad coincidieron en la importancia de este tipo de eventos. Ana María González destacó la recuperación del espíritu comunitario y la vida en la plaza, mientras que Marco Alarcón resaltó la correcta inversión en cultura y espacios públicos que permite disfrutar de la Navidad en familia.

PURANOTICIA