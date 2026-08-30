Más de 2.500 bomberos desafiaron los cerros de Valparaíso en “Cerro Arriba 2026”

Escaleras, pendientes, estrechas veredas y la particular geografía de Valparaíso pusieron a prueba durante la mañana de este domingo a más de 2.500 bomberos que participaron en una nueva edición de “Cerro Arriba 2026”.

La tercera versión del encuentro convocó a voluntarios provenientes de distintas regiones de Chile, además de delegaciones internacionales de Argentina, Ecuador y Perú, quienes llegaron durante el fin de semana hasta la Ciudad Puerto para enfrentar el exigente recorrido completamente equipados.

La competencia atravesó sectores de los cerros Alegre, Concepción y Cordillera, con el propósito de acercar a los participantes a las condiciones que habitualmente deben enfrentar los voluntarios de Valparaíso cuando concurren a emergencias en las zonas altas de la comuna.

La actividad había comenzado el sábado con la entrega de kits en la plaza Sotomayor, donde además se desarrolló una feria bomberil. La carrera, en tanto, se efectuó durante la mañana de este domingo y llevó a los competidores por escaleras, miradores y distintos puntos característicos de los cerros porteños.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso (CBV), Vicente Maggiolo, destacó que esta versión tuvo un significado particular al coincidir con un nuevo aniversario de la institución. “Esta tercera edición tiene un sabor especial. Estamos conmemorando los 173 años de la fundación del Cuerpo de Bomberos y, por ende, la fundación de los Cuerpos de Bomberos de todo Chile. Por lo tanto, ya tiene un matiz distinto a diferencia de las otras ediciones".

Maggiolo explicó que uno de los propósitos de la competencia fue mostrar las dificultades geográficas que forman parte del trabajo cotidiano de los equipos de emergencia en Valparaíso. En ese sentido, señaló que invitaron “a vivir una experiencia, lo que significan los cerros de Valparaíso, lo que significa el trabajo de Bomberos de Valparaíso que muchas veces están en el plan y tienen que llegar a la parte alta” de la ciudad.

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