Más de 186 mil pensionados de la región de Valparaíso ya comenzaron a recibir el pago del Bono de Invierno 2026

El Instituto de Previsión Social (IPS) ya inició el pago del Bono de Invierno 2026 para más de 1 millón 660 mil pensionadas y pensionados del país. De ellos, más de 186 mil personas corresponden a la región de Valparaíso.

El Bono de Invierno corresponde a un aporte económico que entrega el Estado durante mayo, una vez al año, a personas pensionadas. El monto del beneficio es de $81.257 por persona que acredite 65 años o más al 1 de mayo de 2026 y cuyo monto de pensión contributiva sea menor o igual a $231.440, siempre que pertenezca a uno de los grupos de pensionados que señala la ley. Se paga, automáticamente, junto con la pensión correspondiente, sin necesidad de postulación.

La seremi de Gobierno, Rosario Pérez, destacó que "es importante y estamos trabajando en hacer que estos beneficios lleguen de manera significativa a las personas que más lo necesitan, y es por eso que hoy día, en la región de Valparaíso, estamos haciendo este anuncio, recordar que se paga de manera automática en la pensión del mes de mayo. En las oficinas de ChileAtiende pueden obtener toda la información necesaria. Más de 186.000 personas serán las beneficiadas en la región de Valparaíso”.

Por su parte, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Carolina Sangüesa, sostuvo que "el Bono de Invierno este año es de $81.257, se paga a personas pensionadas que cumplen requisitos como ser mayor de 65 años, recibir una pensión o suma de pensiones que no supere los 231.440 y pertenecer a uno de los grupos de personas pensionadas que señala la ley. El Bono de Invierno se paga en su fecha habitual de cobro, sin necesidad de trámites ni postulaciones, ya sea mediante depósito bancario o pago presencial, dependiendo de su modalidad de pensión. Hacemos un llamado a los pensionados a no entregar sus datos personales o claves bancarias para acceder al trámite, ya que se paga de manera automática”.

A su vez, el director regional IPS Valparaíso, Miguel Toledo Alegría, recordó que “para el cálculo del beneficio se consideran las pensiones contributivas, incluyendo beneficios como el Bono por Años Cotizados (BAC) y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida (CEV), sin considerar la Pensión Garantizada Universal (PGU) y está dirigido a personas pensionadas del IPS, del Instituto de Seguridad Laboral, de Dipreca y Capredena, de mutualidades y de leyes de reparación. También pueden acceder pensionadas y pensionados de AFP y compañías de seguros que cumplan con los requisitos, así como quienes reciben exclusivamente la PGU”.

Aida Ardiles es beneficiaria del Bono de Invierno y valoró que "este beneficio es super importante, y ojalá que se mantenga en el tiempo, porque es muy beneficioso para nosotros los jubilados, por el tema de poder abrigarse en el invierno, de tener que pagar más luz, porque como oscurece más temprano, se necesita más iluminación, y eso igual requiere de más consumo de luz. Así que, espero que se mantenga en el tiempo. Justo vine a averiguar si tenía algún beneficio, y me hablan del bono invierno que ya lo había recibido el año pasado, y que ahora lo recibo en este mes. Así que estoy contenta”.

Las autoridades instaron a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales del IPS y su red ChileAtiende, para esto están disponibles el sitio www.ips.gob.cl, www.chileatiende.cl, el Call Center 101, sucursales en la región y las redes sociales @ChileAtiende en X, Facebook e Instagram.

PURANOTICIA