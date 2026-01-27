Más de 153 mil pensionados de la región de Valparaíso reciben beneficios automáticos del seguro social

La reforma previsional alcanzó su hito más esperado: el aumento de pensiones para millones de chilenas y chilenos, una realidad tangible en el bolsillo de los pensionados. Desde enero de 2026, más de 1 millón 370 mil personas a nivel nacional comenzaron a recibir de forma automática los nuevos beneficios asociados al Seguro Social, en el marco de la histórica reforma impulsada por el Gobierno.

Se trata del Beneficio por Años Cotizados y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida, que se suman al monto habitual de la pensión mensual y que representan un avance concreto en la protección social de nuestros adultos mayores.

"Este es un logro del Gobierno del Presidente Boric, que responde a una deuda histórica con nuestros pensionados y pensionadas. Después de años de espera, hoy estamos entregando de manera automática beneficios que reconocen el esfuerzo de toda una vida de trabajo y que, además, buscan reducir la brecha de género en las pensiones", señaló la seremi de Gobierno de Valparaíso, Carolina Zapata

A ello agregó que "en nuestra región, un total de 153.694 pensionados y pensionadas comenzaron a recibir de forma automática los nuevos beneficios asociados al Seguro Social, posicionando a Valparaíso como la tercera región con mayor cantidad de beneficiarios a nivel nacional, después de la Metropolitana y Biobío".

Estas cifras representan aproximadamente el 11% del total nacional de beneficiarios, consolidando a Valparaíso como una de las regiones más beneficiadas por esta política pública de alcance nacional.

"El hecho de que Valparaíso sea la tercera región con más beneficiarios demuestra el amplio impacto de este beneficio y la urgencia que existía en nuestro territorio por mejorar las pensiones. Son más de 153 mil familias de la región que hoy ven un aumento concreto en sus ingresos mensuales, lo que tiene un impacto directo en su calidad de vida y en la economía local", explicó la vocera regional.

Cabe hacer presente que el Beneficio por Años Cotizados reconoce la trayectoria laboral de los pensionados, entregando un monto adicional equivalente a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un tope máximo de 25 años de cotizaciones. Este beneficio está destinado a personas de 65 años o más, pensionadas por vejez o invalidez a través de AFP o compañías de seguros, que cumplan con los siguientes requisitos:

Mujeres: mínimo de 120 meses cotizados (10 años)

Hombres: mínimo de 240 meses cotizados (20 años)

Quienes alcanzan el tope de 25 años de cotizaciones experimentan un aumento mensual cercano a los $100.000, que se suma directamente a su pensión habitual.

La Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida es un beneficio exclusivo para mujeres que busca reducir la histórica brecha de género en las pensiones, considerando que las mujeres en promedio reciben montos mensuales significativamente más bajos que los hombres. Establece un piso mínimo de 0,25 UF mensuales, y está dirigido a mujeres de 65 años o más que cumplan los requisitos.

