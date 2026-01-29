Más de 140 actividades darán vida a la primera edición del Día de los Patrimonios en Verano en la región de Valparaíso

Este sábado 31 de enero, a lo largo y ancho del país, se llevará a cabo la primera versión del Día de los Patrimonios en Verano, celebración ciudadana que pone en valor el patrimonio como una experiencia cercana y afectiva, mediante una diversa programación de iniciativas.

En la región de Valparaíso se realizarán 141 actividades, distribuidas en 24 comunas, siendo Valparaíso, Viña del Mar y El Tabo las que presentan mayor cantidad de panoramas.

Salvador Angulo, director regional del Servicio del Patrimonio Cultural, explicó que "la temporada estival es una época ideal para visitar lugares y participar en actividades, así que invitamos a revisar la página oficial para armar itinerarios y recorrer junto a la familia y amigos, relevando lugares, la comida típica de esta fecha, los juegos tradicionales, el patrimonio natural en playas, campo, montaña y sumarse a la gran variedad de opciones disponibles para realizar en la región de Valparaíso".

En Valparaíso destaca, por ejemplo, desde las 15:00 horas la programación de la Biblioteca Santiago Severin, que incluye el Taller de Cómics Patrimonial y la degustación “Valparaíso: una despensa marina”. Mientras que en el Muelle Prat, la Fundación Circo Museo tiene preparado el show “Circo Chileno como Patrimonio Cultural Inmaterial”. En Centex, en tanto, a partir de las 16:00 horas, se llevará a cabo la jornada “Sabores, historias y tejidos el marco de la exposición “Kuykuytun: tejiendo puentes”, que incluirá la función de títeres “Ruka Ko”, la emisión del documental “Memoria implacable” y una muestra gastronómica Mapuche-Diaguita. También se realizarán recorridos patrimoniales por el cerro Alegre y visitas teatralizadas sobre Emile Dubois en el Parque Cultural a las 17:00 y 19:00 horas.

En Viña del Mar tendrá lugar la inauguración de la nueva Sala Museográfica del Hospital Dr. Gustavo Fricke, recorridos por el interior del Palacio Rioja, mediaciones sobre colecciones rapanui en el Museo Fonck, visitas libres al Teatro Municipal y un viaje al pasado ferroviario con la obra “un Viaje sobre ruedas” en el Museo Artequin, desde las 15:00 horas.

En Concón la Corporación Ambiental y Cultural La Boca del Aconcagua invitan a conocer más sobre la Cultura Bato con “Memoria bajo nuestros pies”, una caminata guiada por la desembocadura del Río Aconcagua. En tanto, las actividades del Museo Histórico y Arqueológico de Concón incluyen stands didácticos, talleres familiares y visitas guiadas a la exposición “El camino de la muerte”, además de juegos patrimoniales en el frontis del museo, entre otras iniciativas.

En Putaendo el Parque Escultórico Cementerio de Carretas ofrecerá la Ruta Inclusiva Nocturna, un recorrido sensorial guiado por ecoguías, especialmente pensado para personas en situación de discapacidad. En la misma comuna, la Corporación Cultural de Putaendo desarrollará la caminata Sendero de Estrellas por el cerro El Llano, que combina trayecto patrimonial y observación astronómica.

En Zapallar se llevará a cabo una jornada patrimonial marcada por recorridos que comienzan a partir de las 10:00 horas. La Fundación Municipal de Cultura ofrece visitas guiadas al Museo Casa Guzmán y en la localidad de Catapilco la antigua estación de trenes albergará tres recorridos mediados por un relato sobre la memoria ferroviaria del lugar, acompañado de una exposición de fotografías antiguas y la presencia de dos actrices caracterizadas como damas de época, quienes aportarán datos y relatos históricos para finalizar con un paseo en el tren patrimonial de Ferronor.

En el contexto de la emergencia de los incendios que compromete a varias regiones del país, junto con BancoEstado y Fundación Techo, el Día de los Patrimonios en Verano contará con puntos de recaudación de fondos en Centex (Sotomayor 233, Valparaíso) y Museo Fonck (4 Norte 784, Viña del Mar), donde las personas podrán aportar monetariamente en beneficio de los damnificados por las severas consecuencias de esta tragedia.

La cartelera completa está disponible en el sitio web www.diadelospatrimonios.cl, donde el público podrá conocer en detalle la programación.

PURANOTICIA