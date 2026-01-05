Más de 120 mil trabajadores de la región de Valparaíso se verán beneficiados con alza del salario mínimo a $539.000

Desde enero de 2026, el salario mínimo en Chile se elevó a $539.000, completando un ciclo de alzas sin precedentes durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Esta medida, que marca un nuevo hito en la mejora de los derechos laborales en el país, beneficiará directamente a miles de trabajadores en la región de Valparaíso.

La seremi de Gobierno de Valparaíso, Carolina Zapata, destacó que en la región, "el 18,9% de los trabajadores formales recibe actualmente el sueldo mínimo. Esto se traduce en que más de 120 mil personas se verán beneficiadas con este reajuste, que no solo mejora el ingreso de los hogares, sino que reafirma nuestro compromiso con una recuperación económica justa, inclusiva y con foco en la dignidad del trabajo”.

El incremento forma parte de la ley de reajuste aprobada en 2025, que elevó el salario mínimo desde $500 mil a $529 mil en mayo, y a $539 mil en enero de 2026. Esto culmina un ciclo iniciado en 2022, cuando el ingreso mínimo era de $350 mil. Desde entonces, cada alza se logró en acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y con mecanismos de apoyo para las MiPymes.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló que “este Gobierno ha cumplido con los trabajadores que más necesitan al Estado, subiendo el salario mínimo desde $350 mil a $539 mil. Y lo hemos hecho acompañando a las pymes y cooperativas en ese camino y al mismo tiempo que bajamos la inflación de 14% a 3,4%. Es decir, logrando que los salarios mínimos reales crezcan de forma muy sustantiva”.

En paralelo, se han implementado subsidios y mecanismos de compensación para las pequeñas y medianas empresas, asegurando que esta mejora salarial avance de manera equilibrada y sostenible.

Desde el Gobierno destacaron que este reajuste se suma a otros avances en materia laboral en la región, como la certificación de 60 empresas bajo la Ley de 40 Horas y el fortalecimiento de los derechos laborales a través de la Ley Karin.

“No se trata solo de cifras, se trata de cómo avanzamos hacia un país más justo y con mejores condiciones para quienes históricamente han estado postergados”, cerró la vocera del gabinete regional de Valparaíso.

