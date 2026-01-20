Más de 120 expositores y una potente parrilla artística marcarán la Expo La Ligua 2026

Por más de un mes se extenderán las celebraciones en la comuna, comenzando este miércoles 21 de enero con el Bafona y la animación de Eduardo Fuentes.
Este miércoles 21 de enero, a las 20:00 horas, se realizará la inauguración de la Expo La Ligua 2026, actividad que se llevará a cabo en el recinto Ferial El Rayado, ubicado en Portales #1683, acceso poniente a la comuna, con entrada totalmente gratuita.
El conductor de TVN, Eduardo Fuentes, estará en la animación durante el primer día que, además, contará con todo el talento del Ballet Folclórico Nacional (Bafona).
En los días posteriores, la parrilla de artistas tendrá a Luis Jara, Douglas, Álvaro Salas, La Sonora Malecón, Cachureos, R.K.M., A Los 4 Vientos, entre otros.
La feria más larga de Chile se extenderá hasta el próximo 28 de febrero, donde más de 120 expositores estarán presentando todos sus atractivos: tejidos, artesanías, gastronomía y lo mejor de las tradiciones de la comuna y del país.
- Eduardo Fuentes
- Bafona
- Joacordion
- Estación FM
- Tributo a Christian Nodal
- Los Jecos
- Banda Doble Vida
- Luis Jara
- Tributo a The Beatles
- John Creedence
- Tributo a Mon Laferte
- Tributo a Sandro
- Tributo a Los Prisioneros
- Tributo a Virus
- Ruta 5
- Cachureos
- R.K.M.
- Grávida
- Los Sagrados
- Banda Ukamar
- A los 4 Vientos
- Tarde del Folclore
- Grupo Red
-Guerreras K-Pop
- Noche del Hip-Hop
-El Llanero de Ñuble
- Tributo a Zalo Reyes
- Los Golpes
- Álvaro Salas
- Selva Viva
- Selva Viva
- Talento Kids
- Noche Mexicana
- Douglas
- Históricos de la Onda Sound y la Movida Tropical Chilena
- Agrupación Marilyn
- La Sonora Malecón
- Lucky Brown
- La Superbanda Tropikal de Vallenar de Juan Brizuela.
PURANOTICIA