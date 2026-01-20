Más de 120 expositores y una potente parrilla artística marcarán la Expo La Ligua 2026

Este miércoles 21 de enero, a las 20:00 horas, se realizará la inauguración de la Expo La Ligua 2026, actividad que se llevará a cabo en el recinto Ferial El Rayado, ubicado en Portales #1683, acceso poniente a la comuna, con entrada totalmente gratuita.

El conductor de TVN, Eduardo Fuentes, estará en la animación durante el primer día que, además, contará con todo el talento del Ballet Folclórico Nacional (Bafona).

En los días posteriores, la parrilla de artistas tendrá a Luis Jara, Douglas, Álvaro Salas, La Sonora Malecón, Cachureos, R.K.M., A Los 4 Vientos, entre otros.

La feria más larga de Chile se extenderá hasta el próximo 28 de febrero, donde más de 120 expositores estarán presentando todos sus atractivos: tejidos, artesanías, gastronomía y lo mejor de las tradiciones de la comuna y del país.

MIÉRCOLES 21 DE ENERO

- Eduardo Fuentes

- Bafona

- Joacordion

JUEVES 22 DE ENERO

- Estación FM

- Tributo a Christian Nodal

VIERNES 23 DE ENERO

- Los Jecos

- Banda Doble Vida

SÁBADO 24 DE ENERO

- Luis Jara

DOMINGO 25 DE ENERO

- Tributo a The Beatles

- John Creedence

JUEVES 29 DE ENERO

- Tributo a Mon Laferte

- Tributo a Sandro

VIERNES 30 DE ENERO

- Tributo a Los Prisioneros

- Tributo a Virus

- Ruta 5

SÁBADO 31 DE ENERO

- Cachureos

DOMINGO 01 DE FEBRERO

- R.K.M.

MÍERCOLES 04 DE FEBRERO

- Grávida

- Los Sagrados

JUEVES 05 DE FEBRERO

- Banda Ukamar

VIERNES 06 DE FEBRERO

- A los 4 Vientos

- Tarde del Folclore

SÁBADO 07 DE FEBRERO

- Grupo Red

DOMINGO 08 DE FEBRERO

-Guerreras K-Pop

JUEVES 12 DE FEBRERO

- Noche del Hip-Hop

VIERNES 13 DE FEBRERO

-El Llanero de Ñuble

SÁBADO 14 DE FEBRERO

- Tributo a Zalo Reyes

- Los Golpes

DOMINGO 15 DE FEBRERO

- Álvaro Salas

MARTES 17 DE FEBRERO

- Selva Viva

MIÉRCOLES 18 de FEBRERO

- Selva Viva

- Talento Kids

JUEVES 19 DE FEBRERO

- Noche Mexicana

VIERNES 20 DE FEBRERO

- Douglas

SÁBADO 21 DE FEBRERO

- Históricos de la Onda Sound y la Movida Tropical Chilena

DOMINGO 22 FEBRERO

- Agrupación Marilyn

JUEVES 26 FEBRERO

- La Sonora Malecón

VIERNES 27 DE FEBRERO

- Lucky Brown

SÁBADO 28 DE FEBRERO

- La Superbanda Tropikal de Vallenar de Juan Brizuela.

PURANOTICIA