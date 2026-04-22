Más de 118 mil familias de la región de Valparaíso requieren solución habitacional

Con la participación de autoridades, representantes del sector público y privado, actores del mundo técnico y socios del gremio, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Valparaíso presentó el Balance de Vivienda 2025 – Región de Valparaíso, estudio que actualiza la magnitud y composición del déficit habitacional en la región y abre una hoja de ruta para avanzar en soluciones más integrales.

La jornada se inició con una introducción del presidente regional CChC, Fernando Bustamante, y continuó con la exposición a cargo de Jorge Miranda, jefe de Estudios de Vivienda e Inmobiliario de la Gerencia de Estudios y Políticas Públicas de la CChC, quien presentó los principales resultados del balance y sus tendencias más destacadas en déficit habitacional, composición de la demanda y desafíos de política pública.

El estudio, elaborado por la institución en base a la Encuesta Casen 2024, identificó 84.658 requerimientos habitacionales en la región de Valparaíso, cifra que representa cerca del 10% del total nacional y posiciona a la zona como la de mayor déficit nacional tras la Metropolitana. Respecto de la medición anterior (2023), el balance muestra una disminución de 14%, equivalente a cerca de 14 mil requerimientos menos.

La presentación también permitió dimensionar un contexto habitacional más amplio. Como antecedentes complementarios al déficit formal medido por la CChC, de acuerdo a datos de Techo-Chile y del Censo 2024, se relevó que en la región existen, además, 30 mil familias en campamentos y 2.500 personas en situación de calle, lo que da cuenta de una presión habitacional aún mayor en la zona.

Así, uno de los elementos que más interés generó fue la composición del déficit regional. El estudio muestra que el problema no se explica únicamente por falta de nuevas viviendas: 39.813 requerimientos corresponden a viviendas irrecuperables, 37.639 a allegamiento por incapacidad financiera y 7.206 a allegamiento hacinado. A ello se suma que la reducción del déficit se explica por los sectores vulnerables, mientras que en los sectores medios el problema se mantiene prácticamente sin variación.

También destaca que 32% del déficit regional corresponde a hogares liderados por personas mayores de 60 años y que 60% afecta a hogares con jefatura femenina.

INFRAESTRUCTURA HABILITANTE

Durante la actividad, el presidente de la CChC Valparaíso, Fernando Bustamante, expresó que “la región de Valparaíso sigue enfrentando una urgencia habitacional de gran escala. Aunque el déficit muestra una baja respecto de la medición anterior, todavía casi 85 mil familias requieren una solución habitacional. Si sumamos campamentos y personas en situación de calle, llegamos a 118 mil requerimientos”.

La alcaldesa Camila Nieto destacó que “es fundamental tener sobre la mesa los datos nacionales y regionales sobre el déficit habitacional. Y, en mi caso, como alcaldesa, me importa especialmente lo que ocurre en nuestra comuna, donde este mismo estudio muestra que el déficit habitacional tiene rostro de mujer, de personas mayores, y que no solo afecta a los más vulnerables, sino también a la clase media”.

Por su parte, durante su intervención el seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Marcelo Ruiz, destacó que “este diagnóstico reafirma la necesidad de seguir fortaleciendo la coordinación entre el Estado, los municipios y el sector privado, para acelerar proyectos, ampliar oportunidades de acceso y avanzar en soluciones habitacionales acordes a la realidad de la región”.

En esa línea, el gremio planteó propuestas como el “fasttrack” para proyectos de vivienda social adjudicados, pero no iniciados o detenidos; la recuperación de beneficios tributarios para vivienda social; el Subsidio a la Tasa 2.0; ajustes a instrumentos como el DS 19 y el DS 1; el fortalecimiento del DS 27; una densificación equilibrada y mejoras en factibilidad sanitaria para proyectos de interés público.

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