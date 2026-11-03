Más de 1.500 efectivos resguardarán la seguridad durante la masiva peregrinación del 8 de diciembre al Santuario de Lo Vásquez

Con el objetivo de afinar los últimos detalles en materia de seguridad, tránsito, salud y prevención de emergencias, autoridades regionales y representantes de servicios públicos y privados participaron en una exhaustiva reunión de coordinación de cara a la próxima Peregrinación al Santuario de la Virgen de Lo Vásquez. La festividad, considerada una de las manifestaciones religiosas y culturales más grandes de Chile, contempla una convocatoria estimada de 1,6 millones de personas, lo que requerirá un amplio despliegue de recursos humanos y técnicos, tanto del sector público como privado, para garantizar el desarrollo seguro y ordenado de la celebración.

Durante el encuentro, el obispo de la Diócesis de Valparaíso, Monseñor Jorge Vega Velasco, reflexionó sobre el sentido de esta festividad e invitó a los fieles a resignificar las tradicionales mandas, poniendo énfasis en la solidaridad y las obras de misericordia: "Comprendo que muchos de ustedes que vienen como peregrinos al Santuario Lo Vásquez, vienen también a cumplir una promesa, vienen a cumplir una manda. Y a veces esas promesas, esas mandas implican un riesgo para su salud: el caminar largo, extenso; a veces llegan arrastrándose hasta acá. Yo quiero invitarles a ir transformando esas mandas en obras de misericordia, ayudando a tantas personas que están solas, personas que están hambrientas, etc. Hagamos más obras de misericordia que promesas de sacrificio", señaló.

En el ámbito pastoral, el rector del santuario, Pbro. Winstor Hardy, entregó detalles sobre la programación de misas y actividades litúrgicas que se desarrollarán durante las jornadas centrales de la festividad. "Desde el día 7 de diciembre a las 10 de la mañana, tendremos Eucaristías cada una hora de manera ininterrumpida hasta el día 8, hasta las seis de la tarde", indicó. Asimismo, precisó que las celebraciones solo tendrán interrupciones temporales para la eucaristía solemne del mediodía, presidida por el obispo, y para el tradicional recorrido de la imagen de la Virgen por el recinto, programado para las 17:00 horas. Además, se habilitarán espacios exclusivos para la confesión y la oración ante el Santísimo Sacramento.

Por su parte, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, destacó la magnitud del despliegue operativo que se implementará durante la peregrinación y la importancia de prevenir situaciones de riesgo asociadas a los desplazamientos de los asistentes. "Esta fiesta religiosa es la más grande del país. Un millón 600 mil personas que se convocan, y hay una gran responsabilidad en una coordinación de todo el aparato público y también el sector privado, incluyendo las municipalidades [...] Hay más de 600 efectivos policiales, con un total de más de 1.500 personas desplegadas trabajando. Queremos prevenir accidentes y prevenir hechos delincuenciales".

En tanto, el seremi de Seguridad, Hernán Silva, relevó la importancia de anticipar las medidas de resguardo mediante una planificación conjunta entre las distintas instituciones involucradas. "Estamos presentes desde esta primera reunión para asumir nuestro rol de coordinación y apoyo a la Iglesia Católica y a todas las instituciones involucradas en la organización de esta importante fiesta religiosa, que constituye uno de los eventos masivos más grandes de nuestra región. La magnitud de esta celebración, que el año pasado convocó a más de un millón 600 mil personas, hace indispensable una planificación anticipada y un trabajo coordinado para identificar riesgos y garantizar condiciones de seguridad durante todas sus etapas".

Desde el área sanitaria, la seremi de Salud, Mariol Luan, entregó una serie de recomendaciones para quienes participen de las extensas caminatas hacia el santuario. Entre ellas, llamó a comprar alimentos únicamente en locales habilitados, utilizar protección solar, vestir ropa cómoda y mantener una adecuada hidratación. "Consumir en locales habilitados los alimentos, no comprar en comercio clandestino o a lo largo de la ruta. Tratar de utilizar protección solar, ropa cómoda para evitar justamente la deshidratación y protegerse del sol que va a haber ese día. Así también tener resguardo de la basura que vayan dejando durante el día porque es importante si dejan esto acumulado en cualquier parte estamos con el problema del virus hanta [...] Utilizar los chalecos reflectantes si es que van a trasladarse durante la noche, ya sea en bicicleta, a pie, en carreta".

En la misma línea, el alcalde de Casablanca, Rodrigo Martínez, advirtió sobre las condiciones ambientales que podrían aumentar los riesgos durante la festividad, especialmente por la abundante vegetación y las altas temperaturas propias del periodo estival. "Es un año complicado, es un año que tiene mucho más pasto que lo normal, ha llovido hasta tarde, en los meses de diciembre van a empezar los calores y las posibilidades de incendio, así que hay que tener cuidado. Hay que preocuparse de los animales y de todo lo que significa recibir a tal cantidad de personas". Como parte de las medidas preventivas, el seremi de Agricultura, Nicolás Prado, anunció la instalación de tres cámaras de vigilancia con inteligencia artificial, iniciativa que se desarrollará en conjunto con CONAF y el Ministerio del Medio Ambiente, y que estará orientada a la detección temprana de incendios y a la protección de la palma chilena en zonas de interfaz.

Finalmente, en materia operativa y de control de rutas, el jefe (S) de la Zona de Carabineros Valparaíso, coronel Jaime Camps, entregó detalles del plan de cortes de tránsito programados para el fin de semana del 7 y 8 de diciembre, fechas en que se concentrará el mayor flujo de peregrinos. "El servicio propiamente tal, el fuerte, es el día 7 y 8 de diciembre. No obstante, se tiene que conformar la Subcomisaría Lo Vásquez [...] Como saben, hay un corte que se realiza el día 7 a nivel de la región Metropolitana y, siguiendo ese formato, el corte se realiza una hora después acá en la región de Valparaíso y, obviamente, después el día 8 el Santuario queda encapsulado entre el kilómetro del enlace Casablanca con el enlace Lo Orozco para hacer la liberación el día 8 en horas de la mañana".

PURANOTICIA