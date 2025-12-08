Más de 1.2 millones de fieles: El impresionante registro de Carabineros que revela la magnitud de Lo Vásquez

La masiva convocatoria de la festividad de la Virgen de Lo Vásquez en Casablanca quedó documentada de manera gráfica por Carabineros de Chile, institución que compartió un registro que permite dimensionar la magnitud histórica de la peregrinación.

Las imágenes obtenidas durante la jornada muestran la gran cantidad de feligreses y peregrinos que se congregaron en el Santuario, ubicado en la comuna de Casablanca.

Según cifras oficiales proporcionadas por Carabineros, la asistencia a la celebración ha superado con creces las expectativas: más de un millón doscientos mil (1.200.000) personas han visitado el templo en esta nueva edición de la festividad.

El material visual compartido por la policía detalla el recorrido de los fieles, que coparon la Ruta 68, y la gran concentración en la explanada del Santuario, confirmando que la festividad se mantiene como una de las concentraciones religiosas más grandes del país.

Mientras la festividad entra en su etapa final, la Ruta 68 ha comenzado a funcionar parcialmente. Sin embargo, se mantiene una restricción vial clave que afecta el tramo entre el enlace Casablanca y el enlace Lo Orozco. Esta sección de la carretera permanecerá cerrada y su apertura se proyecta alrededor de las 19:00 horas, tras la finalización de la procesión de la Virgen, evento programado para las 17:00 de la tarde de este lunes, que marca el cierre de la jornada de devoción.

PURANOTICIA