María Paz Santelices buscará la Cámara Alta por Valparaíso en cupo UDI: "Decidí competir para tener al tercer Senador del sector"

La Unión Demócrata Independiente (UDI) pareciera haber tomado el impulso que en su momento le faltaba para competir con todas sus fuerzas en la Elección Parlamentaria por el Senado en la región de Valparaíso, donde María José Hoffmann no daba con una pareja para competir en dupla tras el desistimiento del diputado Andrés Celis, quien además decidió volver a militar en las filas de Renovación Nacional (RN) tras su renuncia.

Y es que finalmente la colectividad zanjó que fuera María Paz Santelices quien complete la lista que presentará Chile Vamos para competir por la Cámara Alta en la V Región, aprovechando la experiencia y recorrido en el mundo público que posee la ingeniera en comercio internacional que no milita en la UDI y que se ha desempeñado como Gobernadora Provincial de Petorca y Consejera Regional de Marga Marga.

Así es como Puranoticia.cl conversó con la precandidata al Senado por la tienda gremialista, quien señaló que "por mi tendencia política, siempre ha sido el tema de que primero está el país y el beneficio del país, y por eso hoy decidí ir a competir por el Senado de la Quinta Región, para poder tener al tercer Senador del sector y, de esa manera, podremos darle gobernabilidad al próximo Presidente de la República".

Respecto a hacer dupla con una carta tan reconocida a nivel nacional como María José Hoffmann, indicó que "es un tremendo desafío, somos compañeras de lista y somos bien allegadas. Nos conocemos hace mucho tiempo y el desafío es sacar al tercer Senador porque el país hoy usted ve cómo está, cada vez peor, y la única forma de poder gobernar es sacando al tercer Senador. Esa es la idea de mi dupla con Pepa Hoffmann".

Como indicó la aspirante de la UDI al Senado, la gran meta que tiene Chile Vamos y la derecha en su conjunto es dar vuelta el tablero político en la región de Valparaíso, el cual hoy domina la izquierda con 3 senadores y la oposición con 2. Esta vez, el objetivo propuesto desde la ienda gremialista es que la derecha domine con 3 nombres.

"Vamos a dar pelea. No es fácil, es difícil. Van muchos candidatos potentes, pero de eso se trata, de hacer buena política, en el buen sentido de la palabra, y tratar de sacar adelante este proyecto de tener los tres senadores, que nos faltan. Usted sabe que en El Maule Ximena Rincón ya no va, entonces estaríamos perdiendo un Senador para tener equiparidad en el Senado, y eso es tan importante para el país", agregó.

De hecho, Santelices elevó su apuesta al aseverar que Chile Vamos se quedará con dos senadores en la región de Valparaíso y que el Partido Republicano sacará un escaño, dejando las otras dos fuerzas en la izquierda. "A eso vamos a llegar al final de la campaña. De eso se trata", aseguró la independiente que irá en cupo de la UDI.

Consultada respecto a si cree que la decision de Republicanos de no traer a competir a Rodolfo Carter para hacer dupla con Arturo Squella le juega a favor a Chile Vamos, sostuvo que "la región de Valparaíso está aburrida de tener a candidatos extranjeros que no son de la región. Yo soy de la región, nací en el Hospital Alemán de Valparaíso, viví toda mi vida en la región, estudié en el Saint Margaret de Viña del Mar, estuve en Los Andes porque mi papá fue Alcalde, estuve en un colegio en Quillota. Soy de la región y eso es lo que le gusta a la gente, que sepan bien cuáles son los problemas de la región, que estén familiarizados con el día a día, no que venga gente de afuera. Así que no creo que sea relevante que no venga Carter".

En cuanto a los desafíos que proyecta como eventual Senadora, comentó que "lo principal en la región de Valparaíso es el tema de seguridad, y no sólo en la región, sino que en todo el país, donde la seguridad está cada vez más decadente. Los chilenos tienen una inseguridad terrible de no poder salir de sus casas, de no ir a trabajar tranquilos. Se suma el desempleo, las listas de esperas, la infraestructura vial y muchos otros temas inconclusos donde no ha podido repuntar el país".

Por último, subrayó que "yo me la voy a jugar al 100% por sacar el tercer Senador, para darle gobernabilidad al Presidente que venga, que tengo la seguridad de que será de derecha porque Chile está decayendo. Chile en su momento fue el país más reconocido de Latinoamérica y hoy está en el suelo. Yo quiero a mi país y quiero que salga nuevamente a flote, que cada niño y joven tenga oportunidades, y que los ciudadanos tengan mejor calidad de vida. Por eso voy como candidata al Senado".

