María José Hoffmann y trabajo campesino en la V Región: "Apoyaré siempre a quienes producen palta y todo tipo de agricultura"

“Me siento en el paraíso, lleno de paltas. Pero hablemos en serio de lo que esto significa para la agricultura de la región. Esto no es solo un manjar, aquí hay esfuerzo”, expresó María José Hoffmann durante una visita a productores locales.

La candidata a senadora destacó el trabajo de las familias agricultoras que “se sacan la mugre” para que los productos regionales lleguen a las mesas del país.

De igual forma, subrayó la urgencia de invertir en soluciones para la escasez hídrica y en fomentar la eco-agricultura.

“¿Cómo los ayudamos a tener más acumuladores de agua? Ese es el principal problema que tienen en esta zona, donde no existe ninguna inversión”, indicó.

Hoffmann cerró reafirmando su compromiso de que "apoyaré siempre y de verdad a quienes producen palta y todo tipo de agricultura para nuestras familias”.

