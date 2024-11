María José Hoffmann y Mario Desbordes en recorrido por Valparaíso: "La izquierda ha sido devastadora para la comuna"

La candidata a Gobernadora por la región de Valparaíso, María José Hoffmann, recorrió la comuna junto al alcalde electo de Santiago, Mario Desbordes.

“Esta es una forma de decir, en una ciudad emblemática, cuna del Frente Amplio, que se puede. Lo que ha hecho Mario en Santiago, en la capital de la región Metropolitana, es un símbolo de que nada es imposible, que con trabajo, con esfuerzo y con amor se puede derrotar no solo al comunismo, sino que también al Frente Amplio”, dijo la exdiputada.

Por su parte, el exministro manifestó que “lo primero, feliz de apoyar a María José Hoffman, a quien conozco hace 30 años. No estoy apoyando a una persona solo porque sea de mi coalición, estoy apoyando a una candidata a la que conozco en lo humano, en lo profesional, sé de su brillante trayectoria en el servicio público y por lo tanto no me cabe duda que María José Hoffman es lejos la mejor carta para dirigir el gobierno regional de la región de Valparaíso”.

Tras esto, agregó que “la Gobernación no ha estado a la altura de lo que se necesita en seguridad, en trabajo con alcaldes y alcaldesas de manera transversal, en prepararnos para tantos desafíos, como son las catástrofes, los incendios”.

Finalmente, la candidata a Gobernadora dijo que “las empresas y los emprendedores hoy día arrancan de Valparaíso. Es cosa de pasearse por la calle Condell y ver cómo más del 30% de los emprendimientos y del comercio está absolutamente abandonado y han salido de la ciudad”.

“La gestión de la izquierda ha sido devastadora para la región de Valparaíso, cómo han espantado la inversión, el retraso en materia portuaria y la falta de trabajo”, finalizó María José Hoffmann.

