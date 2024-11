María José Hoffmann atribuye retraso portuario en Valparaíso y San Antonio a "farra" del Frente Amplio: "Tiene que terminar"

Faltando sólo un par de días para la segunda vuelta de la elección a Gobernador, en la región de Valparaíso los candidatos María José Hoffmann y Rodrigo Mundaca comienzan a cerrar sus campañas y a iniciar el tenso tiempo de espera para que se den por abiertas las mesas y la ciudadanía concurra a emitir sus votos este domingo.

En este marco, la carta de Chile Vamos, pero respaldada por toda la oposición, llegó a los estudios de Puranoticia.cl para conversar en el programa «Políticamente Directo», instancia donde repasó sus promesas de campaña, adelantó cómo pretende administrar la región y llenó de críticas la gestión de su contrincante y Gobernador en ejercicio.

De hecho, sus primeras palabras fueron relacionadas a lo acontecido en los debates televisivos de esta semana, donde se vio enfrascada en varios cruces de opinión: "Él es muy picota, así que es fácil. Me gusta evidenciar su mala gestión y eso no lo tolera", dijo de entrada la militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Pero más allá de eso, María José Hoffmann reconoció que una vez que se termine el periodo oficial de campaña se concentrará en esperar los resultados, aunque confesó que "estoy ansiosa ahora porque quiero ganar, quiero gobernar, quiero liderar. Estoy empapada de la región y tengo muchas ideas y proyectos. Ya quiero partir".

CRITICA "FARRA PORTUARIA" DEL FA

Uno de los temas más contingentes de esta semana a nivel regional dice relación con los puertos, principalmente los de San Antonio y Valparaíso, más aún luego que Perú inauguró su megapuerto de Chancay, con capitales chinos.

Sobre el retraso en el que ha quedado nuestro país, la ex Diputada que representaba a la provincia de San Antonio sostuvo que "en esto el Gobernador tiene muchas posibilidades de ejercer influencia. Yo, por mi cercanía con el Puerto de San Antonio y porque sé que es relevante para la región y el país, espero ejercer ese liderazgo directamente con el Presidente de la República. El retraso que hemos tenido, a partir de la farra del Frente Amplio en materia portuaria, tiene que terminar".

"Chancay y San Antonio partieron más menos al mismo tiempo. Y esa farra es esta excesiva permisología, trámite e incapacidad que ha tenido el Puerto de San Antonio, la Empresa Portuaria y el mismo Gobernador, de sentarse con los pescadores de la boca del río Maipo, de ver cómo se puede discutir el tema de los ojos de mar dentro del puerto, de destrabar los trámites necesarios, y para eso es directamente con el Presidente de la República, quiero llevarlo hacia él", añadió la candidata.

De igual forma, criticó a la alcaldesa electa de Valparaíso, Camila Nieto, diciendo que "esa farra portuaria del Frente Amplio es la que hemos visto esta semana cuando sale diciendo que va a pedir nuevamente un informe medioambiental, cuando el presidente de la EPV, que es socialista, ha hecho todos los estudios pertinentes. Eso es lo que ellos esconden. El Frente Amplio no cree en la inversión, no cree en el desarrollo portuario, no quieren el desarrollo. Tengo videos del gobernador Mundaca diciendo que no cree en el Puerto de Expansión de San Antonio ni en el de Valparaíso".

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE BORIC

Luego, Hoffmann ahondó en lo que serían sus primeras actividades en la eventualidad que se convierta este domingo en la próxima Gobernadora de Valparaíso: "Mi primera reunión con el Presidente Boric será no para conversar de seguridad porque entiende poco de seguridad, sino que más bien de desarrollo portuario de San Antonio. Yo llevaré el problema hasta allá porque la farra que nos hemos llevado y lo detenido que el Frente Amplio tiene al país lo estamos pagando hoy".

La candidata de la derecha continuó señalando que "la región no puede estar tranquila nunca, gane quien gane. Yo pondré mi fuerza y mi carácter, pero no lo haré sola. Yo trabajaré para que eso pase y no dejaré pasar que el Presidente Boric mire para el lado. Él se debe haber muerto de vergüenza estando en Perú y ver que el Presidente de China va a Perú y no a Chile, además de hablar del caso Monsalve. Mi primera reunión con el Presidente Boric va a ser precisamente sobre materia portuaria, por la responsabilidad que tenemos con Chile y con la región".

En ese sentido, atribuyó los problemas de la expansión portuaria del Terminal 2 de Valparaíso "exclusivamente al alcalde Sharp, ya que el ex alcalde Jorge Castro (UDI) se la jugó por esto"; mientras que de los problemas en San Antonio sostuvo que "tienen que ver con la burocracia y tienen con la desidia, porque acá el Gobernador habrá ido dos o tres veces a San Antonio, sin entender la responsabilidad que tiene no sólo para la región, sino que también a nivel nacional".

En cuanto a la inversión que podrían materializar capitales estadounidenses en San Antonio, la ex secretaria general de la tienda gremialista expuso que "yo no creo que esto pase por quién quiere invertir, sino que este es un problema nuestro. Estas son trabas dentro del país y no creo que venga ningún gringo a destrabar esto. Esto depende de la capacidad de la autoridad pertinente. No es un problema de inversión, es problema de quién frena esta inversión. Es una buena noticia, pero la verdad es que no cambia en nada lo que está ocurriendo hoy día".

RELACIÓN CON ALCALDES DE IZQUIERDA

Tomando en cuenta su tono siempre tan crítico de la izquierda, se le consultó cómo lo hará para relacionarse –en caso que resulte electa Gobernadora– con los alcaldes de este sector político. En ese sentido, comenzó su respuesta con una crítica a Mundaca: "Intentar insinuar que los alcaldes Alessandri y Adasme están con él... por favor, un poquito de pudor. Es una estrategia que encuentro un poco cochina. Yo no tengo ningún problema en trabajar con las alcaldesas de Valparaíso y Viña".

Luego continuó afirmando que "creo que la alcaldesa Ripamonti tiene muchos problemas de gestión, pero no tengo un problema personal con ella. Cada vez que nos hemos encontrado en actividades ella ha sido educada y cariñosa, y creo que yo también; por lo tanto, mis críticas no son personales, sino que políticas; a diferencia del gobernador Mundaca, que siempre está pegando en la canilla".

De igual forma, sostuvo que "me sorprende que a ninguna de estas alcaldesas las he visto en las calles haciendo campaña por Mundaca. Yo creo que sí lo apoyan, pero no con tanto entusiasmo. No creo que voten por mí, pero no he visto el mismo apoyo que me dan mis alcaldes que salen a terreno a hacer campaña sin mí, que van a la radio a hablar de lo que vamos a hacer juntos... pero cada uno en su estilo. Pero en Viña del Mar me sentaré a trabajar con la alcaldesa Ripamonti, lo mismo en Valparaíso, porque ellas necesitan del Consejo Regional y ahí vamos a estar para ellas".

Hoffmann también sabe que el camino se le haría más fácil al tener un Consejo Regional con un 60% de integrantes de derecha: "Para mí será mucho más fácil gobernar con un Core a favor de mi sector y haré el esfuerzo para conquistar en proyectos a cores de otros partidos. Esto me tenía entrabada durante la campaña, porque son 28 personas distintas, pero hoy tengo toda la facilidad, incluso los alcaldes de izquierda saben que para ellos mismos, para sus comunas de izquierda, es más fácil conversar conmigo que con Mundaca, que no va a liderar este Consejo Regional".

LICITACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Otro de los temas analizados por la candidata a Gobernadora Regional en «Políticamente Directo» dice relación con la licitación del transporte público del Gran Valparaíso, iniciativa que criticó diciendo que "hace que la gente vaya más cómoda, que pagas con tarjeta, pero será el mismo taco y arriba de los mismos hoyos. ¿Cuántas veces nos caemos en hoyos camino a la pega o al colegio? Es absolutamente insuficiente. Es una buena señal, que valoro y que no critico, pero la transformación es hablar en serio: ¿podemos tener vías reversibles?".

Luego repasó que los problemas del transporte público en el Gran Valparaíso pasan "por un tema vial, por seguridad en las micros, porque no tenemos ampliaciones en las carreteras y porque –por ejemplo– todas las compensaciones que vienen en la ruta 68 son de Santiago. La mayor cantidad de recursos que se invertirán para ampliar la carretera vienen de Santiago y no estarán acá. Es un problema integral, faltan nuevas carreteras, falta ampliarlas, tapar los hoyos, jugar, investigar, ser creativo. Es una estrategia más profunda, no una sola decisión. Las micros que van a llegar, fantástico. Es un avance, sí. Pero no solucionan el problema en nada".

Respecto a la reciente inauguración de buses eléctricos en Valparaíso, la candidata de la UDI sostuvo que "es bueno, pero sorprende que el gobernador Mundaca lo haya inaugurado justo en esa semana que estuvo en el cargo antes de la segunda vuelta. Pero está bien... el intervencionismo electoral del Gobierno a mí no me interesa".

LIDERAZGO POR EL PRESUPUESTO

"Liderazgo" y "carácter" son dos términos que María José Hoffmann suele utilizar en sus intervenciones. Ante la consulta si a su oponente en las urnas le falta justamente eso, recordó cuando el año pasado convocó a una treintena de alcaldes de la región para ir a La Moneda a reclamar por el Presupuesto 2024: "Es lo mínimo eso. Fue una buena acción y probablemente la única acción de liderazgo que ha tenido. Somos la segunda región más grande de Chile, pero el séptimo presupuesto. ¿Por qué el Gobierno nos castiga? ¿No deberíamos ser la segunda?", dijo la candidata.

Acerca de cómo lideraría la región en materia de presupuesto, puntualizó que "es importante unir fuerzas, catetear, estar en los medios, ser un líder de la región, pero también nacional, presionar, lo que puede hacer el Parlamento también. No sé si una va a lograrlo, porque es una apuesta como casarse, donde no sé si estaré casada toda la vida, pero al menos eso es lo que quiero. En esto haré todo lo posible".

"No tengo dudas que en el Gobierno de Evelyn Matthei lo voy a lograr, pero creo que en el Gobierno del Presidente Boric también se puede, con diálogo, con razones, con justificaciones. ¡Si hay gestiones que ni siquiera se han hecho! Por lo menos intentémoslo. Salvo una reunión con los alcaldes, seguimos siendo la séptima región a nivel regional. Eso se hace con liderazgo", añadió la candidata a Gobernadora.

¿Y SI PIERDE?

Una de las grandes críticas que ha recibido María José Hoffmann durante esta campaña dice relación con que su verdadera intención sería competir por el Senado el próximo año, hecho que descartó de manera tajante en diálogo con Puranoticia.cl.

"Eso no está definido. No tengo un plan B. Me gustaría mucho seguir ayudando a Evelyn Matthei. Creo que soy muy buena haciendo campaña, me gusta, me entrego, me gusta la estrategia y el trabajo en la calle, pero no tengo definido mi plan B. Estuve 12 años en el Congreso, no quise salir, salí con pena por el límite de la reelección, pero tampoco tengo claro si quiero volver. Dios dirá. Yo soy un objeto: será el Senado, será irme con Evelyn, será lo que sea más útil para mí, pero yo hoy quiero ganar, quiero gobernar la región y quiero demostrar que lo puedo hacer distinto", dijo.

Finalmente expuso que "el gobernador Mundaca lo único que ha hecho hasta ahora es administrar los 100 mil millones del Consejo Regional y, además, lo administra mal porque entre el caso Convenios –y ni siquiera voy a entrar en sus talones de Aquiles, que está siendo investigado, que no le han devuelto su celular, ese es su problema y que la Fiscalía diga si es culpable o no– a mí lo que me importa es tener un plan hacia adelante. Estoy muerta de ganas de ganar, y es esa energía la que me hizo ganar en primera vuelta y la que me va a hacer ganar en segunda vuelta".

