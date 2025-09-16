María José Hoffmann arremete contra Jaime Bassa: "El arquitecto del mamarracho constitucional ahora quiere ser Diputado"

Toda su artillería lanzó la candidata al Senado por Valparaíso, María José Hoffmann, en contra del abanderado del Frente Amplio al Distrito 7 de la Cámara de Diputadaos, Jaime Bassa, a quien responsabilizó del fracaso del primer proceso constitucional, el de la Convención Constituyente, instancia donde él fue su vicepresidente.

"Jaime Bassa, el arquitecto del mamarracho constitucional, ahora quiere ser Diputado. Sí, el mismo que quiso borrar el Senado, dividir a los chilenos según su raza y destruir las bases de la República", sostuvo la también vicepresidenta nacional de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

En ese sentido, la ex Diputada por San Antonio planteó que "este señor no sólo fue el rostro del desorden, fue su ideólogo”, agregando que Bassa impulsaba una propuesta constitucional que atentaba contra derechos fundamentales y que "nos dejaba sin el derecho preferente de los padres, la libertad de elegir en pensiones, en salud, en educación, sin Senado y, más encima, divididos por etnia”.

La aspirante a la Cámara Alta en la lista de Chile Vamos también afirmó que "los activistas como él quieren volver a instalar su agenda. Chile no necesita refundaciones, necesita orden, prioridades reales y respeto por sus instituciones".

Finalmente, María José Hoffmann expuso que "no podemos permitir que quienes fracasaron al dividirnos, hoy pretendan representarnos. Desde el Senado, el mismo que él quiso eliminar con Loncón, voy a proteger la institucionalidad chilena para que no volvamos a ser un experimento de revolucionarios irresponsables que querían destruir Chile".

