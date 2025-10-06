María José Hoffmann arremete contra el ministro Montes y cuestiona liderazgo del Presidente Boric por lenta reconstrucción

Las declaraciones vertidas por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en una entrevista televisiva del fin de semana, donde reconoció sentirse “desesperado” por el lento avance de la reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué, generaron inmediatas reacciones en el mundo político.

Una de las más duras vino desde una parte de la oposición, específicamente por parte de la vicepresidenta de la UDI y candidata al Senado por la región de Valparaíso, María José Hoffmann, quien cuestionó duramente tanto la gestión del secretario de Estado como el liderazgo ejercido por el Presidente Gabriel Boric en este proceso.

La dirigenta gremialista aseguró que no comprende cómo Montes continúa encabezando la cartera de Vivienda, considerando que la reconstrucción sigue avanzando con lentitud a más de un año y medio del siniestro que dejó 138 personas fallecidas y miles de damnificados en la región. A su juicio, la falta de resultados refleja una profunda ausencia de gestión dentro del Minvu, responsable directo de encabezar el proceso de recuperación de viviendas e infraestructura en las zonas afectadas.

Hoffmann también dirigió críticas al propio Presidente Boric, señalando que las palabras del ministro Montes demuestran un vacío de conducción política frente a una de las emergencias más graves de los últimos años. En esa línea, la militante gremialista sostuvo que el reconocimiento del titular de Vivienda confirma lo que la oposición ha advertido reiteradamente: que el Gobierno no ha logrado articular un plan de reconstrucción eficiente ni entregar certezas a las familias que aún esperan soluciones.

"La crítica política a veces puede ser incluso injusta, pero en este caso lo que ha hecho el ministro Montes y la negligencia con que ha operado el ministerio, una parte de la Municipalidad y también la Gobernación, es inaceptable. Llevamos más de un año y medio esperando soluciones concretas y no las hemos tenido hasta ahora. Por lo tanto, a mí lo que me parece impresentable es que no entiendo por qué el ministro sigue ahí", sostuvo a Puranoticia.cl la candidata a la Cámara Alta, en cupo de la UDI.

En ese sentido, recordó que "el Presidente Boric sacó al Ministro de Agricultura porque no estuvo dispuesto a meterse en una negociación política, y no a este Ministro, que tiene problemas en viviendas, con las tomas, en Quilpué y San Antonio, y problemas de corrupción en el ministerio. Entonces, ni las excusas del Ministro ni las palabras de ternura, de hasta cuándo, a mí no me emblandecen".

"Me parece que más que la crítica, uno ya a esta altura ni pide que salgan. Les queda tan poco para que se vayan del Gobierno, que creo que es la única esperanza. Realmente ha sido muy decepcionante", reflexionó Hoffmann.

La candidata al Senado recordó además que durante la administración del ex Presidente Sebastián Piñera, tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010— la reconstrucción avanzó con mayor rapidez y planificación, evidenciando, a su juicio, un contraste en la capacidad de gestión del actual Gobierno.

"Cuando nosotros hemos gobernado, con lo de los mineros, el terremoto o la pandemia, uno podrá tener muchas diferencias ideológicas entre izquierda y derecha, pero la capacidad de gestión sin duda que es un atributo de las personas que gobernaron, por lo menos, en el Gobierno del Presidente de Piñera. (...) A mí me lo ha dicho mucha gente, incluso gente de izquierda: qué distinto hubiese sido para Viña del Mar si hubiese estado gobernando el Presidente Piñera. Entonces sí, hay diferencias", dijo.

En esa misma línea, Hoffmann aprovechó de cuestionar a la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, asegurando que si llegara al palacio de La Moneda “nada cambiaría”, dado que ha sido parte de una administración que, a su entender, no ha hecho lo suficiente para responder a las víctimas de la tragedia.

"Jeannette Jara fue Ministra cuando el megaincendio ocurrió y no vino nunca. Estaba la Delegada Presidencial de la época, comunista, y no hizo nada. El Delegado actual, comunista, y no hizo nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia con Jeannette Jara? Yo espero que las familias del incendio en esto entiendan la diferencia que hay con una persona que milita en un partido, que ese partido, que ha estado gobernando, no ha hecho nada, o sea, no estamos hablando de diferencias políticas. Estamos hablando de incapacidad", sentenció la candidata a la Cámara Alta.

Junto a expresar que "es muy dramático" todo lo que han vivido los damnificados del megaincendio, Hoffman cerró diciendo que "esa indolencia que tiene este Gobierno del Presidente Boric, si dejemos de echarle toda la responsabilidad al ministro Montes. Es responsasabilidad del Gobierno. El Presidente Boric debiera estar aquí, hacer una reunión especial, dirigir, conducir al país. O sea, si el Ministro le dice que está preocupado después de un año y medio porque no han hecho nada, ¿qué hace un líder? Se instala y dice: 'usted acá y usted allá. Eso es resolver y no se ha hecho".

