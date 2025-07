María José Hoffmann acusa "miopía" y "tozudez" en Republicanos por negarse a conformar lista única parlamentaria

Serios coletazos ha significado para la oposición el no ponerse de acuerdo para presentar una lista parlamentaria única de derecha con miras a las elecciones de noviembre, decisión que pasaría principalmente por la negativa del Partido Republicano de hacer alianza con los partidos que componen Chile Vamos: la UDI, RN y Evópoli.

Abogando en reiteradas ocasiones por esta unión masiva de fuerzas de oposición ha estado María José Hoffmann, vicepresidenta de la Unión Demócrata Independiente, que ha solicitado en todos los tonos que se dejen de lado los intereses de los partidos y que se ponga por delante la gobernabilidad del país por los próximos cuatro años.

En conversación con Puranoticia.cl, la militante gremialista sostuvo que "voy a insistir hasta el 17 de agosto en hacer este esfuerzo porque, la verdad, es que es una vergüenza que no entendamos que tenemos que ser Gobierno y gobernar juntos, y eso significa no sólo ser Gobierno y derrotar a la izquierda, sino que la oposición tiene que darle respuestas al ciudadano y tenemos que tener miradas comunes. Si esto de la unidad no es solamente para que se vaya la izquierda, que lo hace muy mal".

Franco Parisi mostró alguna posibilidad de abrirse a este camino, al igual que Johannes Kaiser. Sin embargo, desde el Partido Republicano han sido más tajantes en negarse a ello, cuestión que valió una serie de críticas por parte de la ex Diputada por San Antonio, quien puso sobre la mesa conceptos como "miopía", "tozudez" e "irresponsabilidad".

"Es insólito. ¿Para qué el Partido Republicano quiere tener un parlamentario más, si podemos perder la mayoría? Yo me hago las siguientes preguntas, y estoy muy jugada por Evelyn Matthei, pero imagínese si gana José Antonio Kast: ¿Con quién va a gobernar? ¿Va a gobernar con nosotros? ¿Va a gobernar en una gran alianza? ¡Va a necesitar una mayoría en el Congreso!", sostuvo la Vicepresidenta de la UDI.

Bajo este contexto, expuso que "la miopía que estamos viendo por parte de algunos sectores que no entienden la responsabilidad que tenemos, nos va a castigar, tal como nos castigaron en el segundo proceso constitucional, donde no tuvimos la apertura para poder hacer un texto que fuera un poco más amplio que la derecha, y nos castigaron; tal como no fuimos unidos el año pasado en la primera vuelta por la Gobernación de Valparaíso. Hubiésemos llevado un solo candidato, el más competitivo, hoy día estaríamos en la Gobernación cambiando los destinos de la región".

Hoffmann continuó sus palabras criticando "esta tozudez permanente que vemos de no querer siquiera sentarse a conversar. Yo la invitación la voy a hacer en su medio o en el que me inviten, porque me parece una irresponsabilidad a estas alturas no entenderlo y dan muchas muchas ganas de no apoyar al otro, al que pase segunda vuelta, si no entendemos la lógica de lo que significa gobernar juntos, con un relato común. Si llegamos, ¿a qué queremos llegar? ¿Cuál es el relato? ¿Es sólo sacar a la izquierda? No, tenemos que tener un relato común entre todos".

La dirigente gremialista que, además, competirá en noviembre por un cupo en el Senado por Valparaíso, destacó el trabajo legislativo de diputados del Partido Republicano como Chiara Barchiesi y Luis Sánchez, afirmando que con ellos "tenemos muchas cosas en común. ¿Cómo no vamos a poder tener mínimos comunes legislativos, que gane quien gane lleguemos a apoyar? Reforma tributaria, bajar los impuestos para mejorarle la vida a los emprendedores. Estas son cosas que cualquiera firmaria".

Finalmente, Hoffmann concluyó emplazando directamente a José Antonio Kast, a Franco Parisi, a Johannes Kaiser y a Evelyn Matthei a que "puedan tener la visión necesaria de construir y darle gobbernabilidad a nuestro país", agregando al respecto que "la gente está cansada de este Gobierno inepto", pero que "si nosotros seguimos peleando, la verdad es que no nos merecemos ser Gobierno".

