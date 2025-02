María José Hoffmann aborda escenario presidencial de la derecha, repasa factor Bachelet y no da certezas de ir por el Senado

Casi tres meses han pasado desde que María José Hoffmann sufrió una aplastante derrota en la segunda vuelta por la Gobernación Regional de Valparaíso, elección donde Rodrigo Mundaca se impuso por un contundente 62% versus el 37% que sumó la candidata de Chile Vamos. Desde aquel momento, la vicepresidenta de la UDI no tan sólo se ha mantenido alejada de los medios de comunicación, sino que además entró a un proceso de reflexión para analizar lo que será su futuro en materia política.

Rompiendo con este silencio, la militante de la Unión Demócrata Independiente conversó con «La Entrevista» de Puranoticia.cl, instancia donde analizó lo duro que fue su tropezón electoral del 24 de noviembre de 2024, pero también para abordar lo que será la Elección Presidencial del 16 de noviembre de 2024 y también la Elección Parlamentaria, donde su nombre es uno de los que suena en la tienda gremialista para competir por un cupo en el Senado, representando a la región de Valparaíso.

Sobre esto último, Hoffmann sostuvo que "me está costando tomar la decisión respecto a la senatorial. Estoy en un periodo de reflexión. Dije que me iba a tomar los tres meses después de estos 15 años". Recordar que el 2010 fue electa Diputada por la provincia de San Antonio, cargo que ejerció hata el año 2022, para luego dedicarse de lleno a la política partidista en la UDI y luego hacer campaña por la Gobernación.

En ese sentido, «Pepa» (como la llaman sus amigos y cercanos), sostuvo que la Quinta Región "va a ser la niña bonita de la próxima Elección Presidencial y Parlamentaria. Acá van a venir todos. Van a llegar candidatos de Santiago y de otras regiones, y pasarán muchas cosas. Quien saque el quinto senador (entre izquierda y derecha) –que es un bonito desafío– dará al Gobierno de Evelyn Matthei una mayoría parlamentaria... o una buena oposición a Michelle Bachelet".

Acerca de si podría llegar a competir nuevamente por un cupo en la Cámara Baja, reconoció que "no lo había pensado. Es una posibilidad, ¿por qué no? Podría ser una posiblidad, pero me entusiasma bastante poco. Yo ya fui Diputada. Puede ser una posibilidad. Soy un buen paragüas para un parlamentario en el Distrito 6 o en el 7".

DURA DERROTA ELECTORAL

Este periodo de reflexión en el que se encuentra no tan sólo lo ha dedicado a su familia, sino que también a pensar en lo que fue su campaña política pasada. Así es como ha logrado obtener una primera conclusión: "Me di cuenta que tenía cansancio y que estaba un poco fundida", confesó a Puranoticia.cl, para continuar abordando lo que fue su dura derrota en la segunda vuelta por la Gobernación Regional de Valparaíso.

"Yo creo que tiene dos miradas: una personal y una política. A nivel personal fue muy fuerte, no sólo porque es barsudo (sic) decir que es la primera vez que perdía, me parece presuntuoso. Sabía que era díficil, más allá de cómo terminó siendo. Fue un golpe súper fuerte. Y más que el resultado, es porque no estaba preparada para la diferencia y he tratado de reflexionar con el máximo de humildad para saber en qué fallé yo y mi entorno y por qué no fui capaz de representar la molestia que sigo sintiendo en la calle de los habitantes de nuestra región. No puedo desconocer que fue un golpe en lo personal muy duro. Yo soy súper resiliente, me langüeteo las heridas y listo", indicó.

Respecto a la "segunda mirada" mencionada anteriormente, la ex Diputada comentó que "le doy sentido político a lo que hice: si hubiera sabido que iba a perder, habría sido candidata igual. Yo me quiero quedar con lo bueno: logramos transformar la elección en una competitiva. El gobernador Mundaca creía que ganaba en primera vuelta y no fue así. Su segunda vuelta fue extraordinaria comparada con la mía. Ya eso en lo humano es muy duro, pero en lo político he ido buscando argumentos".

CRÍTICA A LA DERECHA

En ese sentido, deslizó durísimas críticas a la derecha local después de lo que fue su candidatura por la Gobernación; esto, a pesar de haber recibido el apoyo de Francesco Venezian y el Partido Republicano; y de Manuel Millones y el Partido Social Cristiano.

Consultada respecto a si había "chaqueteo" en la derecha, Hoffmann expresó que "hay pequeñez, sí. Pero no puedo responsabilizar mi derrota en la pequeñez del resto. Yo hice todo lo que pude y en la primera vuelta quiero quedarme con ese resultado. En segunda vuelta uno pierde, pero hay más que chaqueteo: hay una guerra de egos".

"Costó mucho. Me acuerdo cuando me instalé como candidata, era casi como que estaba ofediendo a los locales, a los candidatos instalados. Que me atreviera a decir que fui Diputada y primera mayoría, fue casi una ofensa. Hay machismo, hay chuecura, otros inventaron que había tratado de coimear con 120 palos", continuó.

Esto último dice relación con una acusación realizada por el entonces candidato Manuel Millones, quien aseguró que la militante UDI le ofreció dinero para que bajara su candidatura a Gobernador de Valparaíso. Frente a ello, «Pepa» subrayó que "yo no podía creer lo que escuchaba. Tampoco me salí a defender porque me parecía tan absurdo lo que planteaban, que no fui a buscar el voto político, sino que fui a buscar el voto a las casas, que es donde puedo llegar y donde sé llegar".

"Yo duermo tranquila y estoy aquí por una causa mayor, y por eso no he tomado la decisión aún si voy a ser de nuevo candidata, porque no le temo a ninguna pelea, pero esa pelea debe tener sentido político. Cuando fui candidata era porque ninguno de los candidatos en competencia era competitivo, y eso lo demostré en primera vuelta, fui la candidata más competitiva. En segunda vuelta, busco responsabilidades desde mí. Es una pequeñez decir que un candidato no me apoyó", agregó.

Respecto al tibio apoyo que recibió de Manuel Millones, Hoffmann sostuvo que "es problema de él. El hecho de la causa es que es mi responsabilidad no ser capaz de convocarlos lo suficiente. A lo mejor me faltó nobleza o fuerza. La verdad es que no me pareció tan relevante. Lo agradezco sí, pero siento que Manuel lo hizo más como para no quedar mal, ya que todo el mundo creía que estaba con Mundaca. Creo que lo hizo más por defenderse de eso que por querer que nosotros ganáramos".

MATTHEI Y FACTOR BACHELET

Durante los últimos días ha sonado con fuerza la idea de que la ex Presidenta Michelle Bachelet pueda competir nuevamente por La Moneda, lo que podría significar que toda la izquierda se una detrás de su nombre, desde el Frente Amplio y el Partido Comunista hasta la DC, pasando por todo el denominado «Socialismo Democrático».

Sobre esto, María José Hoffmann señaló a «La Entrevista» que "estoy segura que será candidata. Creo que va a ser candidata por la misma razón por la cual yo estoy tratando de buscar una razón para volver a ser candidata: yo creo que ella va a perder y que ella lo sabe, por lo tanto tiene un valor mucho más grande cuando está dispuesta a hacer un sacrificio para unir a su sector, para lograr la paz y enfrentarnos".

Esto dio pie para consultarle por la unidad de la derecha. Al respecto sostuvo que "estamos en una situación bastante compleja, que tiene que ver con el proceso de ahora. Evelyn siempre ha tratado de ser candidata de unidad, y también en la medida que logre eso, nosotros podemos lograr una muy buena Parlamentaria. Tenemos dos objetivos en Chile Vamos: ganar el Gobierno y también la Parlamentaria".

Esta unidad podría conseguirse a través de un proceso de Primarias, situación que ya José Antonio Kast y Johannes Kaiser han descartado de plano: "Evelyn (Matthei) ha estado disponible para ir a Primaria con todos, pero los candidatos deben tener algún requisito de competitividad. (...) Si tuviéramos una Primaria con Kast, Kaiser, Carter, Rincón y Matthei, esa sería una Primaria de verdad", planteó.

También aseguró que "he tenido reuniones con Rodolfo Carter y le dije que seré garante de que participe en una Primaria. Creo que hay que analizar el escenario con lo que está pasando con la izquierda: si Bachelet es candidata única, creo que tenemos que evaluar hacer Primarias porque me parece absurdo que la izquierda esté unida desde marzo y nosotros divididos desde julio con un candidato. Cuando compites con los del mismo color, las segundas vueltas dejan heridos y son difíciles de recuperar".

