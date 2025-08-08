María Francisca Bello confirma que buscará la reelección en el Distrito 6 de Valparaíso: "Lo hecho ha sido con los pies en la tierra"

Poniendo el énfasis en la cercanía que tiene con la ciudadanía, el trabajo territorial y la defensa de los derechos sociales, la sanfelipeña María Francisca Bello confirmó oficialmente su candidatura a la reelección como Diputada por el Distrito 6, que incluye a las provincias de San Felipe y Los Andes, entre otras.

“No me cambié de ciudad. Soy de esta zona y quiero seguir siendo una más. Lo que hemos hecho ha sido con los pies en la tierra y escuchando a las comunidades”, señaló la parlamentaria del Frente Amplio (FA).

Consultada sobre el balance de su gestión en la Cámara, Bello destacó supresencia constante en terreno, la escucha activa a organizaciones sociales y su trabajo transversal con autoridades y actores políticos de distintas tendencias.

“Me he reunido con comunidades escolares, trabajadores, juntas de vecinos, movimientos feministas y agrupaciones ambientales. No me interesa si votan por mí o no, me interesa que sus demandas lleguen donde tienen que llegar", dijo.

También sostuvo que "no me interesa estar en Santiago encerrada. Me van a seguir encontrando en ferias, asambleas, centros de madres, conversando con adultos mayores, como ha sido siempre. Si las y los vecinos creen que este trabajo merece continuidad, aquí estaré, con el mismo compromiso de siempre".

Desde su equipo de trabajo indicaron que la gestión de Bello engloba más de 1.000 oficios de fiscalización, 89 solicitudes de resolución firmadas, 10 proyectos de ley firmados, 58 proyectos de ley elaborados, además de $82.134.195 adjudicados en postulaciones a proyectos del 8% FNDR a organizaciones sociales del territorio.

PURANOTICIA