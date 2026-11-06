Marga Marga concentra la mayor tasa semanal de delitos y Gobierno admite que faltan carabineros para enfrentarla

La falta de personal policial se instaló como una de las principales preocupaciones en materia de seguridad para el Gobierno en la región de Valparaíso. Así lo reconoció el delegado presidencial Manuel Millones, quien apuntó especialmente a la provincia de Marga Marga, señalando que presenta la mayor tasa de delitos semanalmente y que la dotación de Carabineros resulta insuficiente para enfrentar esa realidad.

Este escenario ha sido abordado en los comités policiales y será uno de los temas que se pondrá sobre la mesa en las conversaciones con la nueva jefatura de Carabineros en la región. "Marga Marga es la provincia que presenta la mayor tasa de delitos semanalmente y en los comités policiales ha sido uno de los factores que hemos analizado porque es evidente que nos falta dotación policial", afirmó.

El problema no solo está relacionado con la cantidad de delitos, sino también con la cobertura territorial que debe atender Carabineros. "Es insuficiente el personal para la cantidad de delitos que se cometen porcentualmente porque, además, la Prefectura de Marga Marga incluye a la provincia de Quillota", expuso.

Junto con reconocer el déficit de funcionarios, la primera autoridad de Gobierno en la región mencionó que uno de los planes que ejecutará el Gobierno en la zona es el «Escudo de Barrio», del que precisó que contempla un perímetro amplio y que esperan que comience a funcionar con los recursos que ya fueron entregados a los municipios.

Además, anunció que el martes 10, la Subsecretaría de Seguridad estará en la región para participar en una sesión donde esperan revisar la asignación de fondos. "Estamos hablando de drones, vehículos, personal y sistema de televigilancia, pero siempre llegamos al mismo factor: que todo el esfuerzo que hagan las autoridades chocan en la falta de recurso humano", advirtió Millones, apuntando a que la incorporación de tecnología y equipamiento no resuelve por sí sola la falta de funcionarios.

REFUERZO PARA EL VERANO

La autoridad también destacó el resultado del dispositivo policial desplegado durante la reciente recalada de buques trasatlánticos, que contó con una brigada especial de Carabineros para prevenir robos y de la que expresó que "funcionó lo que acordamos y llegan más barcos estos días", valorando así el operativo implementado.

De cara a lo que ocurrirá durante la temporada estival en la región de Valparaíso, Millones adelantó que "vamos a plantear como prioridad número uno que tenemos una bajísima dotación en las unidades policiales de Marga Marga y también en San Antonio, Cartagena especialmente, que refleja una tasa de delitos bastante elevada y que esperamos enfrentarla con mayor recurso humano".

Por último, el delegado presidencial de la región de Valparaíso vinculó esta necesidad con la proximidad del verano, temporada de la que señaló que "sabemos que en las comunas del litoral aumenta la población y los delincuentes también pasan vacaciones, y esperamos que no tengamos más tipo de dificultades".

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