Marejadas anormales activan declaración de Alerta Temprana Preventiva en Isla de Pascua

De acuerdo con la información proporcionada por el Centro Meteorológico Marítimo Regional de Valparaíso, mediante su Aviso N°29, se presentarán marejadas anormales en la comuna de Isla de Pascua, zona insular de la región de Valparaíso, proyectando condiciones de mar como marejadas con dirección suroeste y fuerte rompiente en borde costero, originado por paso de sistema frontal en sector oceánico.

Se estima que el inicio de esta condición se manifieste a contar del viernes 10 y hasta el sábado 11 de julio, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar, especialmente entre las 02:00 y 04:00 horas y entre las 14:00 y 16:00 horas.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para la provincia de Isla de Pascua por marejadas anormales, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

Senapred informó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza".

Asimismo, plantearon que se coordinará y activará al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el objetivo de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia en la zona.

PURANOTICIA