Marco Enríquez-Ominami se desmarca de candidatos oficialistas a Primaria: "No tienen credibilidad porque ya están gobernando"

Pese a no ser uno de los cuatro candidatos del oficialismo que se enfrentarán en las Elecciones Primarias Presidenciales de este domingo 29 de junio, Marco Enríquez-Ominami comentó lo ocurrido en el último debate televisivo en el que participaron Gonzalo Winter, Jeannette Jara, Carolina Tohá y Jaime Mulet, lanzándoles duras críticas.

En conversación con Puranoticia.cl, el cineasta que continúa en etapa de recolección de los 35 mil patrocinios que necesita para oficializar su quinta candidatura presidencial, se refirió a lo ocurrido este domingo en Televisión Nacional de Chile (TVN), donde las cuatro cartas oficialistas expusieron sus ideas y se confrontaron entre sí de cara a la elección.

Y es que mientras el espacio estaba al aire por TV abierta, ME-O decidió hacer en paralelo otro programa, el cual llamó «Not Debate», donde estuvo acompañado del politólogo Patricio Navia y el experto en seguridad Rafael Harvey, con quienes entregó detalles de las iniciativas que pretende implementar en su eventual Gobierno.

Sobre aquello, expresó a Puranoticia.cl que "yo no quiero polemizar con la Primaria. Les deseo éxito, pero creo que es un error, creo que es una Primaria que no decide al futuro Presidente de Chile", para luego asegurar que el del debate "fue un mal rating".

Quien actualmente lleva 15 mil firmas (de las 35 mil que debe completar antes del 18 de agosto) sostuvo que si logra esta meta "seré candidato y propondré un camino de cambios exigentes, porque Matthei, Kast, Kaiser y Parisi encabezan las encuestas porque son cambio, pero no por sus propuestas, ya que no tienen. Ellos ya tuvieron el poder, tuvieron 2/3 de la constituyente y se la farrearon, y no son competentes para construir el cambio. Entonces, como no son Gobierno, aparecen como más creíbles que los de la Primaria. Por eso propongo un camino distinto, en paz pero muy exigente".

"El debate de ayer fue malo porque nada de esto se dijo, no hablaron de plan de empleo porque no tienen credibilidad porque ya están gobernando. Yo creo que son buenas personas, que no son mafiosos, pero su problema es estructural, es que no tienen solución, están gobernando y no son creíbles. Dicen que en marzo van a hacer lo que no están haciendo ahora", prosiguió en sus declaraciones.

MILITARES A LA CALLE

Consultado por sus propuestas en seguridad, Marco Enríquez-Ominami expresó que "planteo militares a la calle cuidando infraestructura crítica". Considerando que Carolina Tohá propuso lo mismo, se preguntó "¿por qué no lo hizo cuando era Ministra del Interior?". Como ella dijo que esas atribuciones son presidenciales, volvió a la carga diciendo que "entonces la Ministra nunca fue capaz de convencer al Presidente".

En segundo lugar, el ex líder del PRO recordó cuando donó con su dinero la compra de cámaras de televigilancia, incluidas para la comuna de Quillota; y, en tercer lugar, propuso "expulsar a todos los inmigrantes extranjeros condenados que están en nuestras cárceles", asegurando de paso que "yo no les voy a pagar su comida".

Así es como volvió a apuntar contra los candidatos de la Primaria oficialista: "No van a hacer lo que no hicieron hasta ahora. Es como que yo pueda decir que en marzo seré igual a Brad Pitt, pero no soy igual a Brad Pitt. Lo de los militares, hágalo ahora, si su pareja es el Ministro de Hacienda. El Ministro del Interior es socialista e íntimo de Carolina Tohá, entonces hágalo ahora. Pero no quieren hacerlo, no pudieron, no tienen la capacidad, si no lo hicieron ahora, por qué en el próximo sí. Lo mismo con Matthei y Kast, si no lo hicieron con Piñera. Lo mismo con Kast y con Parisi, por qué no lo hicieron en la constituyente, si tuvieron 2/3 y se la farrearon".

Respecto a si utilizara su buena relación con el régimen de Nicolás Maduro para que reciban a los delincuentes venezolanos condenados en nuestro país, ME-O comentó que "yo tengo relaciones con la derecha argentina, brasileña, peruana y con todos, porque los grandes presidentes se entienden con todos". En ese sentido, recordó que Estados Unidos tiene incluso embajadas en países como Rusia y China.

Ahora, consultado puntualmente cómo pretende sacar a criminales venezolanos condenados en Chile, señaló que "la mayor cantidad de inmigrantes irregulares entra por Colchane, por la parte boliviana, pero el presidente de Bolivia no acepta que se devuelva cuando un extranjero irregular entra por Bolivia a Chile, si ese es un descontrol de su país. Bolivia dice que no porque no tenemos ni embajador en Bolivia. Chile tiene en Marruecos y en Grecia, pero no en Bolivia. Yo quiero recomponer relaciones con todo el mundo. Si Trump tiene embajadores en el mundo entero".

CRÍTICAS A KAST Y MATTHEI

Pero Marco Enríquez-Ominami no sólo tuvo críticas contra las cuatro cartas oficialistas a la Primaria del domingo, sino que también se refirió a los representantes de la derecha, específicamente José Antonio Kast y Evelyn Matthei, quienes lideran en las encuestas.

Acerca del líder del Partido Republicano, el ex Diputado por la zona interior de la región de Valparaíso sostuvo que "él es un sádico, es muy cruel, viene de una familia que está vinculada a las violaciones de campesinos, es hijo de nazi y tiene un estilo que confunde porque es muy educado y es de una crueldad infinita".

También planteó que "yo lo quiero enfrentar en las ideas, a diferencia de él, no gritándole a una animadora. Él se descompone cuando lo enfrentan, él no soporta que lo rebatan porque es histérico, violento, cruel y además es muy corrupto".

En tanto, de Evelyn Matthei dijo que "ella es otra cosa, tiene otros problemas, está muy vinculada al pasado y lleva 40 años como candidata presidencial, desde que salió del colegio. El '93 no la dejaron, el '99 no la dejaron, el 2005 no la dejaron, el 2009 no la dejaron, recién el 2013 cuando Longueira renuncia por depresión y pierde por paliza. Yo del 2009, no del '90. Además, yo no he sido autoridad".

"Yo no he sido Ministro ni Senador, fui Diputado una vez y me dio vergüenza cobrarle sueldo a los chilenos para tomarles el pelo. Llevo 16 años como ciudadano porque tengo hambre de cambios, pero honesto. Esta gente no ha creado un sólo empleo en su vida, no ha trabajo nunca en privado, nunca han ganado su sueldo, solo saben cobrarle al Estado y hablar mal del Estado", concluyó ME-O.

