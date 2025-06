Marco Enríquez-Ominami reflota caso de impuestos de José Antonio Kast en Panamá y asegura que "está vinculado a la corrupción"

Fue durante los debates de la Elección Presidencial de 2021 cuando José Antonio Kast fue interpelado en más de una ocasión –incluso por el propio Gabriel Boric– por el pago de sus impuestos fuera de Chile, específicamente en Panamá, situación que en aquel momento descolocó al candidato presidencial del Partido Republicano.

En aquella oportunidad, el ex Diputado sostuvo que "uno no puede declarar lo que no existe". Esto, a pesar que La Tercera reveló escrituras de 2006 que lo presentan a él y a su hermano, Christian Kast Rist, como los únicos accionistas de tres empresas constituidas en Panamá. "Mi familia tiene sociedades allá, y hasta el año 2000 esas sociedades tenían acciones al portador. Yo nunca he sido portador de una acción de una sociedad en Panamá", agregó quien hoy busca nuevamente la Presidencia de Chile.

Justamente este tema fue reflotado recientemente por Marco Enríquez-Ominami, quien durante su participación en «La Entrevista», de Puranoticia.cl, aseguró que el militante del Partido Republicano es una persona "vinculada a la corrupción".

Todo comenzó con la pregunta que se hacen muchas personas en Chile: ¿De qué vive el ex líder del Partido Progresista (PRO)? Su respuesta fue que "cuando publiqué mi declaración de rentas pagué más de $25 millones en impuestos. Un diplomado lo clausuré con 550 alumnos el jueves pasado en Buenos Aires".

Luego, quien junta firmas para ser por quinta vez candidato presidencial, precisó que "dirijo diplomados en tres universidades: en la U. de Rosario, de Comunicación Política, con 45 alumnos; tuve otro con 550 alumnos sobre inteligencia artificial; además soy senior advisor en una universidad española y soy conferencista y daré una en Madrid en julio. Yo doy conferencias, que me las pagan y tributo. Pero me gustaría saber cuánto paga en impuestos en Chile José Antonio Kast".

Asimismo, ME-O planteó que Kast "no me ha desmentido nunca de que paga sus impuestos en Panamá, porque no quiere pagárselo a los chilenos y prefiere pagárselo a los panameños. Yo creo que Kast está vinculado a la corrupción y ha pasado piola porque es astuto, pero yo tengo la peor opinion de él".

"Creo que él está vinculado a la corrupción. Creo que paga sus impuestos fuera de Chile y nunca ha querido desmentirlo. Su empresa nunca ha creado un empleo y nunca ha trabajado como empresario. Es un heredero, que es legítimo", agregó.

Del líder del Partido Republicano también sostuvo que "la gente no le cree, si ha perdido las elecciones igual que yo". Además, respecto al posicionamiento actual de Kast en las encuestas, recordó que se trata "de la misma que (el 2021) dio a Joaquín Lavín como Presidente de Chile, la misma que decía que Daniel Jadue ganaba la Primaria".

DOMICILIO POLÍTICO

Consultado respecto al lugar en el que se ubica políticamente en la actualidad, Marco Enríquez-Ominami subrayó en diálogo con Puranoticia.cl que las encuestas lo posicionan en la centro-izquierda, pero que él se define como un político de corte progresista.

"Según el pueblo de Chile, en todas las encuestas, yo soy un hombre de centro-izquierda, así soy percibido. Según yo, soy claramente un hombre progresista, pero hay ideas de la derecha que valoro", prosiguió en su explicación.

Así es como posteriormente recordó que "mi jefe económico fue Paul Fontaine, un tipo de derecha, con quien convencimos a Sebastián Piñera de subir impuestos después que dijo que era populismo. Yo soy un tipo honesto y práctico".

También señaló que "el transporte público es gratuito y estatal en toda Europa, pero en Chile eso se discute. Yo propongo que adultos mayores tengan transporte gratuito, donde en Londres es gratuito, pero en Chile propongo eso y me tildan de populista. Yo propongo lo mismo que tiene el mundo desarrollado. Eso tiene un costo fiscal, pero no es tan caro para los adultos mayores. Me encantaría que fuera gratuito para todos, pero ahora fiscalmente se puede avanzar con adultos mayores".

De igual forma, expresó que "yo tengo diferencias con la izquierda y la derecha en Chile. La derecha odia al Estado, y es fundamental; y la izquierda odia al mercado, y está equivocada. Yo propongo más Estado, más mercado. Necesitamos un Chile más grande y yo tengo un brazo: el Estado; y una herramienta: el mercado".

"Los chilenos nos miran por internet, que lo inventó el Estado, pero usan una App, que la inventó el mercado. Lo mismo en la carrera espacial, donde la NASA se ayuda con investigadores privados. En Chile necesitamos aporte público-privado. Mi plan para crear un millón de empleos es un plan público-privado", prosiguió ME-O.

