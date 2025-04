Marco Enríquez-Ominami insta al oficialismo a no hacerle la ley del hielo: "Piérdanme el miedo, derrótenme en Primarias y yo feliz"

Siempre en años de Elección Presidencial, el nombre de Marco Enríquez-Ominami comienza a instalarse fuertemente en la agenda pública y en la de los medios de comunicación. Y más aún, luego que el ex líder del extinto Partido Progresista (PRO) expresara su intención de competir en una Primaria con el oficialismo, de cara a lo que podría ser una quinta candidatura presidencial, tal como en 2009, 2013, 2017 y 2021.

Este fue uno de los temas centrales que el hoy político independiente abordó en profundidad con Puranoticia.cl, reconociendo que la directiva del Partido Radical (PR) fue a su casa a pedirle formalmente que sea su candidato presidencial en una eventual Primaria oficialista. Es bajo este contexto que ME-O dio a conocer sus condiciones para participar de esta instancia que dirimiría a la carta de izquierda para ir por La Moneda.

"Si hay una Primaria abierta, de cambio, con los movimientos sociales, con los independientes, más que con los partidos políticos, me encantaría inscribirme. Eso es lo que he dicho, pero ahora estoy viendo con tristeza que nuevamente me están haciendo la ley del hielo, que están intentando que no vaya a la Primaria. Espero que eso se corrija porque es agotador para ti escucharlo y para mí decirlo: que los partidos políticos no piensan en Chile. Me da lata gastar saliva repitiendo eso, pero es urgente que los partidos corrijan su enorme error", señaló Enríquez-Ominami.

Todo se gestó en su domicilio, hasta donde llegó la cúpula del Partido Radical para solicitarle que sea su candidato a una eventual Primaria. Su respuesta fue que "lo fuéramos viendo", aunque sabe que también han buscado "otras fórmulas". En ese sentido, puntualizó que "a mí lo que me importa es que haya una Primaria abierta y ojalá el Partido Radical se abra a que sea una Primaria de cambio", agregando que "me encantaría que consideraran esta posibilidad y poder competir".

No obstante, quien fuera Diputado por la zona interior de la región de Valparaíso sabe que su figura no concita muchos apoyos en el oficialismo, situación que también abordó diciendo que "conozco el discurso de los otros partidos: 'No, es que es mejor por razones X e Y'. Llevan 15 años impidiéndome entrar a Primarias y dicen que uno vale hongo, pero al mismo tiempo que es importante; entonces se contradicen. ¿Por qué no me derrotan en una Primaria? Invítenme y derrótenme".

Así es como aseguró que el año 2009 Eduardo Frei no quiso ir a una Primaria con él; que el año 2013 Michelle Bachelet no quiso; que el año 2017 Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez no quisieron; y que el 2021 Daniel Jadue y Gabriel Boric tampoco, al igual que Yasna Provoste y Paula Narváez. "Piérdanme el miedo, derrótenme en Primarias y yo feliz", señaló quien fuera reconocido en su momento como el 'díscolo' de izquierda.

"Nuestras ideas y nuestros valores tomaron fuerza en Chile. Guste o no, siempre hemos estado con porcentajes muy por sobre candidatos marginales. Tenemos una voz que debe ser escuchada en materia de calidad de educación, fin de las listas de espera, seguridad, reformas políticas, economía. Nuestras ideas tienen una base de apoyo y deben ser escuchadas por el bien de Chile, no por el bien mío", completó.

KAST, EL ME-O DE LA DERECHA

Consultado respecto a si siente que José Antonio Kast es actualmente el Marco Enríquez-Ominami de la derecha, el comparado indicó que "comparto todos esos elementos porque creo que es exactamente así y los partidos políticos leen mal. Hay mucha lucidez en nuestro pueblo de que los partidos son importantes, pero también hay claridad de que los partidos son grandes bloqueadores porque tienen otras agendas, que son importantes y legítimas, que están preocupados de sus cupos parlamentarios y eso es legítimo. Pero lo que sigo creyendo y afirmando es que están muy perdidos respecto del enojo ciudadano. Y lo mejor es escuchar la voz del pueblo".

Así es como afirmó que "Kast en la derecha no fue oído y les ganó a todos; yo no fui oído y casi les gano a todos. Hoy lo que propongo es: Déjense de joder, hagamos una primaria de cambio, competitiva y que todos los candidatos se comprometan a no ser candidato a Senador, porque ya vi que algunos de ellos –legítimamente también pero es feo y triste– están diciendo que lo que ellos quieren es ser senadores. La ley les permite perder las Primarias y competir por el Senado y eso me parece injusto".

"Me gusta Salvador Allende por su sacrificio, igual que los grandes líderes que han hecho sacrificios. Hay que saber perder, no se puede ganar siempre, como Matthei, que desde que fue al colegio le cobra al Estado un sueldo. En la vida se puede trabajar en el mundo privado, no es ningún pecado. Kaiser, Kast, créanme: se puede... no hay que siempre cafichearle al Estado, se puede trabajar fuera del Estado", añadió.

DARDOS A LA OPOSICIÓN

Enríquez-Ominami continuó su reflexión lanzando sus dardos hacia los tres candidatos presidenciales que tiene actualmente la oposición: Evelyn Matthei (Chile Vamos), José Antonio Kast (Republicanos) y Johannes Kaiser (Libertario), de quienes dijo que "hay mucha furia" con ellos, "porque ya gobernaron sus ideas y fueron un desastre".

"Yo mismo, si usted me pregunta en una encuesta, si prefiero a la oposición o al Gobierno: Al Gobierno, si con la oposición estoy completamente en contra. Pero yo tengo una mala opinión del Gobierno y ahí no me pierdo. Si usted me hace una encuesta telefónica y me dice: 'Hola, somos la encuestadora fresca, abusiva y lobbista, estamos manipulando la agenda, pero tengo una pregunta para usted porque tenemos contrato con La Moneda y Matthei: ¿Oposición o Gobierno?'. ¿Qué hago yo? No voy a ponerle ningún sólo voto mío en encuestas de esas encuestadoras a Kaiser, Kast o Matthei".

Y continuó manifestando que "creo que los tres son una gran vergüenza y se lo puedo demostrar factualmente: Una, que desde el colegio le cobra un sueldo al Estado: Evelyn Matthei, quien no ha trabajado en toda la vida, no ha trabajado un minuto, no ha creado un sólo monto de riqueza y dice que hay que reducir el tamaño del Estado, si ella creó cuatro ministerios. Mentirosa, mentirosa, mentirosa. Creaste el Ministerio de Ciencias, Deporte, Seguridad, Medio Ambiente y Cultura. Eres una mentirosa porque aumentaste el tamaño del Estado".

"Kast: dijiste que eras eficiente. Tuviste 2/3 de la constituyente y te la farreaste porque eres porro, vago, predicador e inutil. Nos gastaste $50 mil millones de todos nosotros para que termináramos en nada. Kaiser: tus ideas –como eres inculto y burro– no las lees. Tus ideas ya se hicieron en Chile, en los '80, ¿y qué pasó? Aumentó la inflación, aumentó la pobreza y se fue la inversión. Aplausos a los tres. Hay que enfrentarlos porque mienten", sentenció la posible carta presidencial.

Vale indicar que Marco Enríquez-Ominami también criticó al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, del cual destacó que en un comienzo "abrazaron las banderas correctas", pero que fueron "equivocadas en la manera de implementarlas". Por este motivo, dijo que la actual administración de La Moneda ha sido "insuficiente", que "tuvo buenas intenciones", pero que, en definitiva, "hizo mal las cosas".

