Marco Enríquez-Ominami advierte fuerte polarización en la Elección Presidencial: "Va a terminar mal y con un gran voto impugnador"

Mientras sigue reuniendo firmas para inscribir ante el Servicio Electoral (Servel) su nueva candidatura presidencial, Marco Enríquez-Ominami conversó con Puranoticia.cl del escenario político que se abre en el país tras el triunfo de la comunista Jeannette Jara en la Primaria del oficialismo y el ascenso en las encuestas del republicano José Antonio Kast, lo que abre un camino de polarización de cara a la gran elección de noviembre.

Como se pudo apreciar apenas se supo del triunfo de la candidata del Partido Comunista (PC) en a Primaria del domingo 29 de junio, las críticas hacia la ex Ministra del Trabajo y Previsión Social han apuntado básicamente a su militancia en dicha colectividad. Como contraparte, desde el oficialismo se ha hecho ver que al frente figura número 1 en las encuestas un liderazgo que es representativo de la derecha más dura del país.

Esto, a juicio de ME-O, representa un problema, ya que "Jara es la continuidad porque ya tuvo su oportunidad y no va a hacer en marzo lo que no hizo ahora. Y al frente, la derecha dura también fue rechazada. Creo que estamos en un problema, donde van a empezar a pelearse entre ellos y nos vamos a cansar. Esto ya pasó con el plebiscito constitucional 1 y 2, y esta es la tercera y va a terminar mal con un gran voto impugnador de quienes quieren cambios tranquilos y no estos fanatismos completamente equivocados respecto del Estado y del mercado".

En ese sentido, lanzó duros cuestionamientos a la votación del 29 de junio, diciendo que "la Primaria fue desastrosa y nos están contando un cuento de hadas de que ahora están arrasando". A ello agregó que "el Gobierno impuso una Primaria, que ganó con la más baja participación de la historia de las primarias de centro izquierda y con una candidata con baja votación. Pero resulta que tres días después las encuestas nos muestran un cuento de hadas, diciendo que ahora tiene 6 millones de votos. Un delirio".

¿CÓMO SE DESPOLARIZA?

Acerca de cómo cree que se despolariza la Elección Presidencial, Enríquez-Ominami planteó que "no se trata de hablar mal de ellos, pero ellos ya tuvieron su oportunidad. Sé que la izquierda gobernó, que interpretó mal la realidad y que se equivocó sistemáticamente el 2022, perdiendo todas las elecciones por paliza. Sé también que la derecha dura tuvo su oportunidad con la constituyente y que también perdió por paliza. Sé que a la idea de que los ministros sean candidatos como continuidad les va mal (...). Sé también que la Primaria tuvo un 9% de participación y que todas tienen un 14%, es decir que fue la Primaria más chica. Sé también que el mundo de la centrozizquierda se ha ido achicando y que la derecha dura se ha ido agrandando".

Respecto a qué cree que pasará, indicó que "creo que es evidente que el país no se quiere quedar en esta fragilidad y que quiere volver a crecer. Sé que el país no quiere más de lo mismo y que no quiere retroceder con Kast, Kaiser o Parisi. ¿Dónde se avanza? Yo quiero contribuir a eso, escuchando. Tengo certezas, tengo dudas, y quiero construir un camino de rigor, no sé si es 'centro' la palabra".

"Ser riguroso no es izquierda o derecha. Hay una derecha dura no rigurosa que odia las instituciones y hay una izquieda dura no rigurosa que no atiende que está gobernando", agregó Marco Enríquez-Ominami en diálogo con Puranoticia.cl.

Asimismo, sostuvo que "estoy buscando a alguien que no insulte al Estado ni al mercado, alguien que quiera un país normal y con crecimiento económico. Si eso es centro, soy centro. Ahora, yo soy heredero de una tradición republicana, reformista y revolucionaria. Tengo en mi cuerpo, en mi historia, a líderes que fundaron o lideraron 10 partidos políticos: el Partido Conservador, Liberal, MAPU, Izquierda Cristiana, MIR, PPD, PRO, DC, la Falange y el Partido Radical. 10 partidos. Conozco todos, salvo el comunismo y la extrema derecha. Soy heredero de la república y creo que Kast no respeta la República y creo que Jara representa más de lo mismo. Yo invito a que exista otro camino, con crecimiento económico, con más Estado y más mercado".

"Esas son mis grandes diferencias con esta elección, que pareciera que se están empezando a matar entre ellos, que van a polarizar, pero pasará como en los dos plebiscitos cuando el pais rechazó ambas con inéditas participaciones contra esta politiquería que, a mi juicio, está vacía de sentido", sentenció ME-O.

