Marco Enríquez-Ominami acusa a José Antonio Kast de tener "comportamientos mafiosos en campaña" y que "sus bots llevan años" 

La denuncia de Evelyn Matthei respecto a una campaña "sucia" y de "desprestigio" en su contra en redes sociales, apuntando de ello directamente al Partido Republicano y a José Antonio Kast, ha generado un verdadero terremoto en la derecha, situación que incluso originó que se deslizara la opción de poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público para que inicie una investigación, lo cual fue finalmente descartado.

"La razón por la cual decidí hablar de manera más brutal es porque me di cuenta que no era solo yo (…) y que es básicamente demoler al enemigo, pero sobre todo demolerlo con falsedades. Sentí que esto nos puede llevar a la destrucción completa de la democracia", señaló la candidata presidencial de Chile Vamos antes de declinar la opción de presentar una denuncia por esta campaña digital en su contra.

Asimismo, la ex Alcaldesa de Providencia apuntó directamente contra José Antonio Kast, de quien expresó que "él sigue a estas cuentas (en redes sociales), las retuitea, hay fotos de él en reuniones con ese tipo de gente. Así que no hay duda alguna”.

Toda esta polémica fue abordada por quien desea sumarse justamente a la campaña presidencial, aunque representando a la izquierda: Marco Enríquez-Ominami (ME-O), quien en conversación con Puranoticia.cl criticó duramente a ambos por esta polémica desatada, aunque lanzó toda su artillería pesada contra el líder de Republicanos.

"Creo que lo que legítimamente hace Evelyn Matthei, que es quejarse porque le dicen que está patologizada, y con buen elemento, porque yo creo que José Antonio Kast es un mafioso con sus bots, que tiene comportamientos mafiosos en sus campañas, como los tuvo ella también", comenzó diciendo el cineasta de profesión.

Luego, precisó que esa es la forma que ambos tienen de hacer campaña: "Totalmente, Kast y Matthei también lo hace, si ella ha hecho operaciones de este tipo, si los dos son iguales. Por eso es que Matthei no es creíble en su denuncia. Pero lo importante es que Kast tiene comportamientos mafiosos. Matthei va a la baja, da lo mismo... pero lo importante es que Kast es un mafioso y tiene bots", subrayó ME-O.

También recordó una denuncia efectuada el año 2017 cuando –según contó a este medio– un joven fue junto a su madre a su casa para autodenunciarse, diciendo que le pagaban $800.000 al mes para tener 200 cuentas falsas que destruyeran su reputación. "Lo pagaba Alberto Espina, Andrés Chadwick y Sebastián Piñera, que descanse en paz. Estoy dando los nombres y apellidos", aseguró Enríquez-Ominami.

Acto seguido, dijo que "demostré que los bots de José Antonio Kast llevaban años –y lo puedes leer en mis redes sociales–, que son de Kast y de Parisi, que buscan destruir la reputación de los demás y que hacen creer en las redes sociales que las cosas falsas que dicen de uno son verdaderas porque las repiten. Si usted hace clic en ellas, puede ver que tienen dos o tres seguidores. ¡Son falsos!".

"Por eso es muy difícil la conversación digital y creo que José Antonio Kast tiene comportamientos mafiosos. Lo denuncio con nombre y apellido, y lo espero en tribunales si es que no está de acuerdo", prosiguió en su grave denuncia el ex líder del extinto Partido Progresista (PRO), quien busca por quinta vez llegar a La Moneda.

Consultado acerca de si cree que las órdenes a los bots digitales provienen directamente de Kast, ME-O sostuvo que "al menos lo favorecen a él. Yo no soy detective ni es mi tarea, pero denuncio que tiene bots dedicados el día entero a matar la reputación de los demás, y Matthei –que va cayendo en caída libre– se da cuenta que parte de eso proviene del comando de Kast". De igual forma, reiteró que "parece que Matthei tiene más elementos que yo, pero yo acuso a José Antonio Kast de comportamientos mafiosos y de corrupto. Y si tiene dudas, que vaya a tribunales, yo no las tengo".

Por último, acerca de la decisión de Chile Vamos de no presentar una denuncia por esta polémica digital, Enríquez-Ominami planteó que esto obedece a que "los que ponen la plata se lo dijeron al aire, los grandes empresarios, que los que financian sus campañas no los quieren ver peleando. Ellos están fascinados porque tienen al otro lado a una comunista de un Gobierno continuista, entonces dicen que por primera vez pueden ganar seguro en la elección (...) ¿Que dicen los empresarios? 'Listo, esta es la nuestra, déjense de pelear, si tienen todo para ganar'. Si tienen cinco nombres para ganar, ¿o me equivoco? Por eso es tan importante el patrocinio conmigo: si usted no quiere que esta derecha dura gobierne, Jara no les va a ganar la elección".

