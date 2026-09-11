Marchas contra el rodeo y las carreras de perros se realizarán en Viña del Mar y La Ligua

Con manifestaciones en distintos puntos del país, agrupaciones animalistas saldrán este sábado 12 de septiembre a las calles para expresar su rechazo a prácticas que, según sostienen, generan sufrimiento a los animales, entre ellas el rodeo y las carreras de perros.

La jornada, denominada “Por Tradiciones Sin Crueldad”, tendrá presencia en la región de Valparaíso con actividades programadas en Viña del Mar y La Ligua, ambas desde las 11:00 horas.

En la Ciudad Jardín, los participantes se reunirán en el Reloj de Flores, desde donde iniciarán un recorrido que pasará por avenida San Martín, el puente Ecuador, calle 2 Norte y avenida Libertad, para concluir en la plaza O’Higgins.

En La Ligua, en tanto, la convocatoria tendrá como punto de encuentro el frontis de la Municipalidad, también a partir de las 11:00 horas.

Los organizadores plantearon que la movilización pretende instalar una discusión sobre actividades que forman parte de determinadas tradiciones y celebraciones, pero que, a su juicio, deben ser revisadas desde la perspectiva del bienestar animal.

“La movilización busca abrir una conversación respecto de aquellas prácticas que, amparadas históricamente en tradiciones o celebraciones, involucran sufrimiento animal”, señalaron desde la organización.

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