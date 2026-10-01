Delegado Millones se compromete con pescadores de Quintero y Puchuncaví a buscar una salida para destrabar planta de jibia

Los integrantes de la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau de Quintero-Puchuncaví sostuvieron una reunión clave con el delegado presidencial regional, Manuel Millones, y su equipo de trabajo. El objetivo del encuentro fue exponer los antecedentes técnicos y jurídicos del proyecto de construcción de una planta procesadora de jibia en la comuna de Puchuncaví y buscar alternativas para destrabar las autorizaciones que mantienen frenada la iniciativa.

Tras la cita, las autoridades se comprometieron a interceder ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo —específicamente con la Seremi de Vivienda de Valparaíso—, conformar una mesa de trabajo conjunta y concretar próximamente una visita a terreno a las caletas y al sitio donde se proyecta emplazar la estructura. Desde la federación remarcaron que el proyecto cuenta con financiamiento privado y cumple con todas las exigencias legales, por lo que permitiría generar nuevos puestos de empleo y dinamizar la economía local.

Al respecto, el presidente de la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau, Hugo Poblete, destacó la disposición de la autoridad regional:

“Tuvimos una muy buena recepción por parte del delegado, Manuel Millones, y su gente. Quedamos de acuerdo en formar una mesa de trabajo y van a ir pronto a terreno a revisar nuestras caletas y también el sector donde se va a emplazar la planta de jibia”.

Asimismo, Poblete detalló que la iniciativa responde a la necesidad de crear fuentes laborales de manera directa:

“Él, de hecho, iba saliendo a una reunión con el seremi Minvu e iba a plantearle nuestra problemática, porque tenemos una inversión que está ahí detenida y que va en dirección de lo que plantea este Gobierno: poder crear empleo, poder crear empresas”.

“Nosotros tenemos la plata, es de privados, no es plata del Estado, y queremos darle pronta solución a eso, porque son 325 familias que se verían beneficiadas al tener nuestra propia empresa. Y podemos contribuir ampliamente en el desarrollo de fuentes laborales en ambas comunas, de Quintero y Puchuncaví”.

Por su parte, el abogado de la Federación Bahía Narau, Enrique Kittsteiner, enfatizó que la propuesta cuenta con el marco normativo al día y que continuarán con las acciones correspondientes: “Le hemos entregado todos los antecedentes suficientes para que él esté al tanto del cumplimiento de cada una de las normas y del cumplimiento de cada uno de los permisos que se requieren”.

Además, añadió que se encuentran ‘’confiados en que, si las autoridades, si los políticos, no están disponibles para dar los permisos, sabemos que la justicia actuará como corresponde, restableciendo el imperio del derecho y ordenando que se otorguen los permisos y autorizaciones que correspondan”.

Finalmente, desde la organización informaron que ya iniciaron acciones legales ante la justicia para perseguir las responsabilidades tras la agresión sufrida semanas atrás por el dirigente Hugo Poblete, así como contra funcionarios públicos que se han opuesto al desarrollo del proyecto. Los pescadores reiteraron la importancia de apoyar este tipo de emprendimientos para agregar valor a los recursos del mar y potenciar el desarrollo de Quintero y Puchuncaví.

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