Marcha "antiimperialista" en Valparaíso: manifestantes quemaron figura de Trump en la antesala al cambio de mando en el Congreso

Una marcha catalogada como “antiimperialista” se desarrolló la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Parque Italia, en Valparaíso, en paralelo al cambio de mando presidencial que se realiza en el Congreso Nacional y donde asume el nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast.

La manifestación fue convocada por la Coordinadora Antiimperialista de Valparaíso y reunió a diversas organizaciones que se sumaron a la movilización en avenida Pedro Montt. Los asistentes expresaron su rechazo al inicio del nuevo periodo presidencial, además de críticas a la presencia de delegaciones internacionales que llegaron a la ciudad para participar en la ceremonia oficial.

Durante la marcha, los participantes corearon consignas contra el nuevo gobierno y contra la influencia extranjera en la política local. “Rechazamos el inicio del periodo presidencial de José Antonio Kast”, señalaron manifestantes en el lugar, junto con manifestar su repudio a la presencia de autoridades y delegaciones vinculadas a gobiernos de derecha.

En medio de la protesta se registraron incidentes menores. Según registros captados en el lugar, manifestantes instalaron una barricada en el sector y quemaron una figura que representaba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acción que fue acompañada por consignas contra el país norteamericano.

La situación generó interrupciones en el tránsito en el sector, lo que motivó la presencia de personal de Control de Orden Público de Carabineros, quienes desplegaron un operativo de resguardo en el área.

En paralelo, Carabineros instaló cercos de seguridad y restricciones de tránsito en distintos puntos de la ciudad como parte del operativo por el cambio de mando presidencial. En avenida Francia se implementó un control de acceso, mientras que medidas similares se aplicaron en avenidas Argentina e Independencia.

Durante la mañana también se registraron protestas en el Instituto Nacional, donde se suspendieron las clases. En el frontis del establecimiento fue instalado un lienzo con la frase “un tirano electo”, en alusión al proceso político que se vive este miércoles con el cambio de mando presidencial.

PURANOTICIA