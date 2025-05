Marcelo Lagos lanza dura advertencia en Valparaíso sobre el maltrato territorial: "Cuando uno no comprende, no cuida"

En el marco del 34° aniversario de la carrera de Geografía de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), el reconocido geógrafo y experto en riesgos naturales, Marcelo Lagos, ofreció una charla magistral abierta a toda la comunidad.

Con la presencia de autoridades académicas, docentes y estudiantes, el especialista compartió reflexiones críticas sobre cómo Chile y el mundo enfrentan las amenazas naturales, vinculando su trayectoria profesional con la crisis climática global y la necesidad de un cambio cultural.

Durante su presentación, el experto criticó las medidas de gestión de desastres basadas en respuestas reactivas y no en prevención, afirmando que la flexibilización de normativas para proyectos inmobiliarios en zonas vulnerables, como quebradas o bordes costeros, aumenta el riesgo. Mencionó casos emblemáticos, donde la falta de planificación territorial ha expuesto a comunidades a peligros recurrentes.

"El maltrato sistemático de los territorios deriva en que no lo comprendemos. Cuando uno no comprende, no cuida; cuando uno no conoce, no cuida. Comprender que los territorios tienen curriculum, fragilidades, procesos y variabilidades que superan umbrales peligrosos, se conecta con habitar mejores espacios. Somos parte de la naturaleza, no algo ajena a ella, evidentemente los desastres van a desaparecer”, sostuvo Marcelo Lagos durante su charla en Valparaíso.

Así también llamó a repensar el modelo económico actual, al afirmar que la flexibilización de planes de manejo territorial agrava los riesgos. “Históricamente, la zona costera en Chile ha sido entendida solo como un borde, pero es mucho más: una interfaz con múltiples intereses que deben converger desde el cuidado de sus ecosistemas. Es cosa de ver zonas contaminadas en Chañaral, zonas de sacrificio en Quintero o playas erosionadas, extracción de áridos sin fiscalización, revelan la urgencia de zonificar desde la óptica de sus ecosistemas, desde una óptica de lo natural".

Al ser consultado sobre el proyecto de Ley de Borde Costero que se discute en el Congreso y del cual ha sido crítico, Lagos enfatizó que la legislación debe tener un enfoque basado en la naturaleza. “Se conecta con el conservar y entender los múltiples servicios que nos otorgan los ecosistemas costeros, pero también su fragilidad y la necesidad de pensar en el futuro. Necesitamos entender la costa como un sistema dinámico, no como límites rígidos. Experiencias internacionales muestran que conservar servicios ecosistémicos —como vegetación costera o geomorfología— reduce vulnerabilidades".

El geógrafo puntualizó que enfrentar los desastres naturales es una responsabilidad compartida, donde deben integrarse saberes ancestrales y protección de la biodiversidad. Planteó que los pueblos originarios ofrecen ejemplos de convivencia armónica con el entorno, y cuestionó el modelo económico actual por priorizar el crecimiento sobre la sostenibilidad.

El expositor también analizó cómo el extractivismo agudiza la crisis socioambiental, citando ejemplos internacionales como las inundaciones en Brasil en 2024. Sin embargo, destacó que la pandemia de Covid-19 demostró que la organización colectiva es posible ante emergencias, llamando a aplicar esa lección en la gestión de riesgos.

INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD

El director de la carrera de Geografía UPLA, Marcelo Leguía Cruz, valoró la jornada y reflexionó sobre el rol de la Universidad de Playa Ancha en esta temática, señalando que "se ha priorizado en los últimos años la integración de actores territoriales clave en la construcción de políticas regionales, especialmente aquellas vinculadas a la gestión de riesgos del habitar y la planificación sostenible. Un ejemplo emblemático es nuestro trabajo colaborativo con la Reserva de la Biosfera La Campana-Peñuelas, donde hemos impulsado su incorporación en estrategias de gestión territorial. Esto nos permite avanzar hacia una región más sustentable, equilibrando el desarrollo con la protección de sus ecosistemas y comunidades".

Al finalizar, Lagos recibió un reconocimiento por su aporte a la geografía nacional de manos de la directora del Departamento de Ciencias y Geografía de esta casa de estudios, Dra. Sylvia Moraga Toledo, quien subrayó que la ciencia debe trascender las aulas para influir en políticas públicas, asegurando que las futuras generaciones —y todas las formas de vida— encuentren un territorio habitable.

PURANOTICIA