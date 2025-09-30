Maratón de Viña 2025: conozca los cortes de tránsito y el plan de desvíos para la competencia que reunirá a 15 mil corredores

El domingo 5 de octubre de 2025 se realizará el Maratón de Viña del Mar, jornada que implicará diversos cortes de tránsito en las principales avenidas costeras de Viña y Valparaíso. Las restricciones comenzarán el sábado 4 de octubre, desde las 22:00 horas, con el cierre de Av. Ignacio Carrera Pinto y Av. Borgoño en el sector de Reñaca, medida que se mantendrá hasta el domingo con horarios diferenciados por tramo.

Durante la jornada del domingo, entre las 07:00 y las 14:35 horas, se dispondrán cortes progresivos en Av. Borgoño, entre Ignacio Carrera Pinto y Jardín del Mar, y hasta la subida Población Naval. También se intervendrán Av. Jorge Montt, Av. San Martín, Av. La Marina y la calzada norte de Av. España, cuyos cierres se extenderán hasta distintos horarios entre las 13:30 y las 14:25 horas.

Para los desplazamientos, se dispusieron rutas alternativas: hacia Valparaíso por Agua Santa, sector Recreo y cerro Los Placeres; y entre Reñaca y Viña del Mar por Jardín del Mar, Gómez Carreño y Avenida Alessandri. Durante toda la jornada, el servicio de Metro Valparaíso operará con normalidad.

En lo deportivo, la prueba contempla la largada del 10K a las 07:30 horas y las de 21K y 42K a las 08:30 horas. Este año se registró una participación récord de 15 mil corredores, con una distribución equitativa entre hombres y mujeres: 7.497 hombres y 7.503 mujeres. En los 42K se inscribieron 1.677 atletas (75% hombres y 25% mujeres), en los 21K lo hicieron 7.044 (55% hombres y 45% mujeres), mientras que los 10K reunirán a 6.279 corredores, con predominio femenino (62%).

La organización destacó que la edición 2025 se desarrollará bajo estándares de sostenibilidad, al ser certificada como carbono neutral, en un esfuerzo por consolidar el evento no solo como uno de los más relevantes del calendario deportivo nacional, sino también como un ejemplo en la implementación de buenas prácticas ambientales.

Con el fin de facilitar el acceso al punto de largada, la organización del evento dispondrá de buses de acercamiento exclusivos para corredores. Estos estarán habilitados en 18 Norte con Avenida Jorge Montt (Recta Las Salinas), a la altura de la bencinera Petrobras, entre las 5:45 y las 7:00 horas. Para hacer uso de este beneficio, los participantes deberán presentar su número de competencia.

Desde la productora se hizo un llamado a los asistentes a no utilizar vehículos particulares durante la jornada, ya que no se dispondrá de estacionamientos oficiales para el evento. Además, se recuerda que aplicaciones de movilidad como Waze cuentan con la información de los cortes de tránsito y sugerirá rutas alternativas para quienes circulen por la ciudad.

