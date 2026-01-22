Manuel Millones y Juan Pablo Rodríguez llegarían al Gobierno de Kast como Delegado de Valparaíso y Subsecretario de Hacienda

A fines de enero, vale decir, durante la próxima semana, el Presidente electo, José Antonio Kast, dará a conocer los nombres de los 40 subsecretarios y 16 delegados presidenciales regionales que lo acompañarán en la administración del Gobierno.

Si bien, desde la interna del equipo más cercano de Kast aseguran que ya tienen un trabajo avanzado en la materia, lo cierto es que éste se intensificó mucho más luego que se revelara el listado de 24 ministros que liderarán las 25 carteras del Gobierno.

Así es como las miradas se centran en lo que pasará en la región de Valparaíso, donde el camino ya está prácticamente trazado, pues sería Manuel Millones Chirino la persona que asumiría la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso este 11 de marzo.

Su eventual designación estaría respaldada por la vasta trayectoria política del exConsejero Regional (Core) de Valparaíso, quien por largos años comandó una de las comisiones más importantes del órgano colegiado: Ordenamiento Territorial.

Y es que el cientista político tiene un amplio conocimiento de la región de Valparaíso, tanto de la zona costera a la que representó en el Core de Valparaíso, como también en la zona interior, a la que intentó representar en la Cámara de Diputados.

Pero además, a favor suyo juegan los estrechos vínculos alcanzados durante la última campaña electoral con el Partido Republicano, especialmente con el «Piño Barchiesi», lo que pudo haber pavimentado también su camino a la Delegación.

No hay que olvidar tampoco que Manuel Millones fue dos veces candidato a la Gobernación Regional de Valparaíso, alcanzando 161.978 votos el año 2021 y 127.134 sufragios el 2024. Ambos comicios fueron ganados por Rodrigo Mundaca.

Una vez que su nombre sea confirmado por el Presidente (e) Kast, se espera que el exCore desarrolle un trabajo en pos de la región y de la mano del gobernador Mundaca, con quien tiene buena relación pese a estar en veredas políticas distantes.

JUAN PABLO RODRÍGUEZ

Las definiciones que toma el Presidente electo en compañía de su equipo tendrían a otro protagonista conocido en la región de Valparaíso. Se trata de Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, quien podría ser Subsecretario de Hacienda.

El abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) ha alcanzado notoriedad regional desde su posición en la entidad, pero también por su participación en el programa «Nuevas Voces», de Radio Agricultura, el cual es conducido por Tomás Bengolea, vicepresidente del Partido Republicano, la colectividad de Kast.

Rodríguez también forma parte del equipo académico de la Escuela de Derecho de la PUCV, además de haber sido premiado como uno de los 100 jóvenes líderes de Chile por su aporte a la descentralización y la calidad de vida en la región de Valparaíso.

Antes de llegar como investigador de la Fundación Piensa el año 2014, el joven jurista se desempeñó como asesor legislativo de parlamentarios en la Cámara de Diputados entre 2011 y 2012, además de haber sido asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) entre 2011 y 2014, en el primer Gobierno de Piñera.

Fuentes de Puranoticia.cl cuentan que Juan Pablo Rodríguez y Jorge Quiroz, futuro ministro de Hacienda, se conocieron en una reciente actividad de la Fundación Piensa en Viña del Mar, donde cruzaron palabras cordiales.

OTROS NOMBRES

Si bien, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) aseguran que aún podrían haber cambios de última hora, lo cierto es que muchos de los 40 subsecretarios y 16 delegados ya estarían definidos. En ese sentido, el diario La Tercera dio a conocer un listado de algunas de las autoridades que compondrían la "segunda línea" del Gobierno de Kast.

Subsecretaría de Hacienda: Juan Pablo Rodríguez

Subsecretaría de Desarrollo Regional: Sebastián Figueroa

Subsecretaría del Interior: Máximo Pavez

Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales: Paula Estévez

Subsecretaría de Relaciones Exteriores: Raúl Sanhueza

Subsecretaría General de la Presidencia: Constanza Castillo

Subsecretaría General de Gobierno: José Francisco Lagos

Subsecretaría de Justicia: Luis Silva

Subsecretaría del Trabajo: Gustavo Rosende

Subsecretaría de Previsión Social: Elisa Cabezón

Subsecretaría de Defensa: Alberto Soto

Subsecretaría de Derechos Humanos: Carlos Maldonado

Subsecretaría de Deportes: Andrés Otero

Delegación de Valparaíso: Manuel Millones

Delegación Metropolitana: Germán Codina

Delegación del Maule: Juan Eduardo Prieto

Delegación de Ñuble: Diego Sepúlveda

Delegación de Atacama: Sofía Cid

Delegación de Coquimbo: Víctor Pino o Francisco Corral

Delegación de O'Higgins: Pía Margarit

Delegación de Arica y Parinacota: Luis Felipe Cuellar

