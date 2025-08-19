Manuel Millones valora "fuerza" de Barchiesi en el Distrito 6 y apuesta a que juntos podrán darle un tercer escaño al Partido Republicano

El ex consejero regional (core) de Valparaíso, Manuel Millones, oficializó su candidatura a la Cámara de Diputados por el Distrito 6, en cupo del Partido Republicano, donde competirá como independiente en dupla con la actual parlamentaria Chiara Barchiesi.

En conversación con Puranoticia.cl, asegura que su decisión de postular a representar a la zona interior de la región de Valparaíso responde a un arraigo territorial y familiar con Quillota, comuna donde vive hace 17 años y donde, según destaca, ha construido vínculos estrechos con la comunidad y con los alcaldes de la provincia.

Asimismo, Millones subrayó que su candidatura surge también del impulso entregado por Barchiesi, con quien mantiene lazos de amistad, cercanía con su familia (especialmente con su padre Antonio Barchiesi) y colaboración desde hace años.

"Yo fui siempre primera mayoría en el Distrito de Viña del Mar, tanto por la elección de concejales como por voto popular. Ahora bien, yo vivo en Quillota hace 17 años y, por tanto, lo responsable es estar en el lugar donde uno vive. Eso me permite estar en el ombligo de la región, que es Quillota, y por eso es que yo conozco completamente la región", sostuvo quien fuera presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial.

De igual forma, recordó que "yo tengo una muy buena relación humana con todos los alcaldes, pasados y presentes, y por eso me siento muy cómodo en esta ciudad donde vivo. Mi mujer es de Quillota, llevo 17 años viviendo acá, mis hijos están en colegios de acá. Es decir, creo que tenía muchos elementos para tomar la decisión de competir por el Distrito 6 y, además, me llevo muy bien con Chiara Barchiesi".

Acerca de su relación con la parlamentaria del Partido Republicano, comentó que "yo soy amigo de su padre yo fui el promotor de Antonio Barchiesi para su candidatura a Concejal por Villa Alemana. Entonces tengo un arraigo y una relación con el territorio y también con Villa Alemana, donde yo también fui el gestor de la candidatura de José Sabat. Es decir, he promovido candidaturas porque he tenido buen ojo para buscar candidatos, y me siento muy cómodo haciendo dupla con Chiara Barchiesi, que no tengo ninguna duda de que será primera mayoría regional".

También indicó que la parlamentaria "perfectamente pudo haber llevado a candidatos "arroz", que se llama así a los acompañantes. Pero no, ella está disponible para competir porque sabe que yo tengo muchos votos, aunque sé que los votos no son de uno, pero por el último trabajo saqué 60 mil votos en la elección a gobernardor en este distrito, y ella fue la que promovió mi candidatura y quiero valorarlo. Ella se jugó por entera ante el presidente del partido y candidato a Senador, Arturo Squella, y también con José Antonio Kast, para que yo la acompañara".

Finalmente expresó a Puranoticia.cl que "había también la posibilidad de que me desplazaran al Distrito 7 o, eventualmente, al Senado, pero ella se la jugó porque le interesaba tener una dupla potente e idealmente sacar a un tercer candidato en este Distrito 6. Creo que eso habla muy bien de ella, de sus fuerzas, de su energía y de su tranquilidad, porque ella ha hecho bien la pega. No hay nadie que dude que Chiara Barchiesi va a ser primera mayoría regional, por su trabajo, por su compromiso y por el cariño que tiene la gente con ella. Y yo gustoso de acompañarla".

