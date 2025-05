Manuel Millones reconoce que proyecto de Centro Regional del Cáncer para Valparaíso "está en riesgo" debido a sustantivos cambios

Una seria advertencia realizó el presidente del Foro Regional del Cáncer y ex consejero regional (core) de Valparaíso, Manuel Millones, respecto del incierto destino del proyectado Centro Regional del Cáncer para Valparaíso. La iniciativa, que originalmente formaba parte de la implementación de la Ley Nacional del Cáncer, enfrenta hoy recortes presupuestarios y redefiniciones técnicas que, según denuncia la ex autoridad regional, ponen en riesgo no sólo la concreción del proyecto, sino también la equidad en la atención de los pacientes oncológicos de la Quinta Región.

“La aprobación de la Ley Nacional del Cáncer ha sido uno de los logros de las últimas décadas, porque prometía ser una de las fuentes para enfrentar esta enfermedad que afecta a miles de chilenos todos los años”, señaló.

En ese contexto, recordó que, gracias al trabajo impulsado desde el Foro Regional del Cáncer, se consiguió que el Gobierno y el Parlamento incluyeran fondos específicos para la construcción de una infraestructura de alto estándar y, además, se ofertaran los terrenos del Hospital Eduardo Pereira, en la Ciudad Puerto.

Sin embargo, Millones denunció que la iniciativa se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. “Se fue llenando de obstáculos en la gestación de los estudios preinversionales, que son previos a la licitación de las obras, y actualmente hay incertidumbre sobre el destino de esta obra”, afirmó el ex Consejero.

El dirigente subrayó que el proyecto original, elaborado por el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA), contemplaba una inversión de $216 mil millones, incluyendo obras civiles y equipamiento de última generación. No obstante, en los últimos meses se han introducido cambios sustantivos: una reformulación del diseño, reducción de la infraestructura y menor priorización presupuestaria por parte de las autoridades. “Esto genera preocupación sobre el destino del megacentro del cáncer”, advirtió, junto a reconocer que "obviamente hoy está en riesgo".

Entre los recortes más preocupantes, Millones mencionó la reducción en la capacidad de atención. “Originalmente el proyecto contenía 85 sillones de quimioterapia, sin embargo ahora solo son 45 y el resto será distribuido en hospitales cabeceras de provincia. Además, hay una disminución de los aceleradores lineales: de los ocho que contemplaba el diseño original, ahora sólo se instalarán cinco", explicó.

Para el presidente del Foro Regional del Cáncer, esta decisión es injustificable. “Será la misma cantidad de equipos de otras regiones con la mitad de la población que la nuestra. Esto, en el mediano plazo, va a provocar una brecha inaceptable”, declaró, advirtiendo que la región de Valparaíso —con alta carga de enfermedad oncológica y fuerte demanda de atención— no puede quedar en desventaja.

“Esto afecta duramente a la región de Valparaíso, a los pacientes y a sus familias. Golpea, porque lo que más se requiere es más infraestructura y equipamiento para abordar con seriedad la crisis que origina el cáncer”, concluyó.

