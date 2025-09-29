Manuel Millones propone crear Fondo Regional para Conservación de Vialidades Urbanas

El candidato a diputado por el Distrito 6, Manuel Millones, advirtió sobre el grave deterioro de las vialidades urbanas tanto en la región de Valparaíso como en el resto del país, situación que –a su juicio– se ha profundizado por la falta de recursos, coordinación y voluntad política.

“Tenemos hoyos, baches y daños estructurales en calles y avenidas, sin que los municipios ni los gobiernos regionales asuman de verdad la conservación de la vivienda urbana y sus entornos viales”, señaló Millones, quien apunta directamente a una herencia legislativa del expresidente Ricardo Lagos, que trasladó la responsabilidad de conservación a los gobiernos regionales, pero sin financiamiento, generando —según él— una burocracia ineficaz donde los proyectos deben pasar por múltiples actores sin resultados visibles.

Como solución, Millones propone la creación de un Fondo Regional para la Conservación de Vialidades Urbanas, financiado por tres fuentes: un porcentaje de los permisos de circulación, otra vía provendría de la recaudación de las multas de tránsito, además de los aportes de los mismos gobiernos regionales y eventualmente un porcentaje de los pagos de los peajes de los nuevos contratos de las vías concesionadas o por concesionar.

“El fondo debe estar administrado directamente por los gobiernos regionales, en una glosa en la ley de presupuestos y que suplemente los 'Fondos de apoyo al transporte público y la conectividad regional'. por cuanto los Gores tienen por Ley la responsabilidad de la conservación de la vias urbanas, esta iniciativa de prosperar permitiría realizar licitaciones anuales y mantener de manera constante las vías en buen estado. Hoy día, las municipalidades cobran los permisos, pero poco y nada hacen por conservar las calles”, afirmó el candidato.

Millones sostiene que este fondo no solo mejoraría la seguridad vial y reduciría los accidentes, sino que también respondería a un clamor ciudadano por calles en buen estado y menos daños a los vehículos.

“Tenemos que hacernos cargo de este conflicto de una vez por todas. Es hora de dejar de improvisar y empezar a planificar con responsabilidad”, concluyó.

PURANOTICIA