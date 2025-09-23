Manuel Millones pide legislar para crear cementerios de mascotas: "Cuando llegue al Parlamento, seré yo quien lo saque adelante"

Con el objetivo de otorgarles un espacio legal y digno para despedirlas y recordarlas, el candidato a Diputado por el Distrito 6 de Valparaíso, Manuel Millones, propuso la creación de un cementerio para mascotas en la zona regional que espera representar.

La carta independiente, en cupo del Partido Republicano, reafirma su compromiso con el bienestar animal al sugerir la implementación de un espacio de características para darles un mejor descanso eterno a quienes forman parte de las familias.

"Nuestros compañeros peludos no son simples mascotas, son parte de la familia. Por eso merecen un lugar digno donde ser recordados y honrados", sostuvo el ex consejero regional (core) y ex candidato a Gobernador Regional de Valparaíso.

En ese sentido, el candidato al Congreso recordó que "hace años vengo impulsando esta iniciativa y ya es hora de que sea reconocida y legislada como corresponde", dando a conocer también que actualmente existen dos propuestas concretas.

La primera de ellas dice relación con un terreno público y otra en terreno privado. No obstante a aquello, la normativa actual no permite avanzar con estos espacios.

"El Código Sanitario solo autoriza cementerios humanos. Hay una cantidad importante de iniciativas privadas que están construidas en la región y en el país, pero están de manera ilegal, dado que no se ha podido todavía avanzar en tener una legislación", sostuvo Manuel Millones, al dar a conocer su propuesta en esta materia.

Debido a esta situación, el candidato a Diputado por el Distrito 6 del interior de la región de Valparaíso emplazó a los parlamentarios a que "apuren esa ley para dar respuesta a un problema que tenemos todos los que amamos a los animales".

Por último, el ex Core de Valparaíso sentenció con énfasis que "si no se aprueba antes, cuando llegue al Parlamento, seré yo quien lo saque adelante".

