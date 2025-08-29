Manuel Millones fue proclamado como candidato al Distrito 6 de Valparaíso: "Chile merece todo esfuerzo por recuperar la ruta"

Casi a dos semanas de la inscripción de listas con las nóminas de candidatos a la Elección Parlamentaria, tanto para los comicios en la Cámara de Diputados como para el Senado, los partidos políticos comenzaron a proclamar a sus abanderados.

Tal es el caso del Partido Republicano en la región de Valparaíso, que proclamó al ex consejero regional (core) Manuel Millones como su carta al Distrito 6 de la Cámara de Diputados, zona que comprende provincias como Marga Marga, Quillota, Petorca, San Felipe, Los Andes, además de las comunas de Quintero y Puchuncaví.

La ex autoridad regional agradeció el apoyo señalando que "mi experiencia, trayectoria y conocimiento de la región me permiten conocer los problemas de la gente y esa condición me da una fortaleza, por cuanto sé lo que hay que hacer al conocer a cabalidad el territorio y dónde están los dolores de la comunidad".

"Las prioridades son la seguridad, la migración descontrolada, la grave crisis en la salud, el maltrato hacia nuestros niños y adultos mayores, el déficit habitacional, el desempleo y el centralismo brutal", agregó quien, además, fuera Presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del cuerpo colegiado regional.

Asimismo, el ex Core planteó que "soy una persona creyente y agradecida de Dios por darme una nueva oportunidad para servir y representar a las personas más desvalidas y entre ellas las que no tienen voz para exigir sus derechos como ciudadanos. Me refiero preferentemente a las víctimas de la delincuencia y a todos los que sufren las consecuencias de un abandono de los deberes del Estado, como son nuestros adultos mayores, entre muchos otros sectores de la sociedad".

El candidato al Distrito 6 también remarcó que en estas elecciones hay una oportunidad de hacer un cambio profundo. "Chile merece todo esfuerzo y sacrificio por recuperar la ruta y poner nuevamente de pie al país, donde las personas sean el centro", sentenció.

PURANOTICIA