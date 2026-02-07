Manuel Millones Chirino será el nuevo delegado presidencial de la Región de Valparaíso

La Oficina del Presidente Electo (OPE) confirmó el pasado Jueves que Manuel Millones Chirino asumirá como nuevo delegado presidencial de la Región de Valparaíso, en el marco del proceso de instalación del próximo gobierno.

El anuncio oficial fue realizado durante la tarde de este Sábado, cerrando una de las designaciones regionales más relevantes, considerando el carácter estratégico que tiene la delegación presidencial en materias como seguridad pública, coordinación territorial y vínculo con los servicios del Estado.

Manuel Millones Chirino cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito público y regional, lo que fue uno de los factores considerados para su nombramiento. Desde el Ejecutivo destacaron su experiencia en gestión pública y su conocimiento del funcionamiento institucional a nivel territorial.

Como delegado presidencial, Millones será el representante directo del Presidente de la República en la región, teniendo la responsabilidad de liderar la articulación entre el Gobierno Central, los municipios, los gobiernos regionales y los distintos servicios públicos.

Entre sus principales funciones estará la coordinación de las políticas públicas en el territorio, así como el resguardo del orden público y la seguridad, áreas que han adquirido especial relevancia en la Región de Valparaíso durante los últimos años.

Desde la OPE señalaron que la designación responde a criterios de experiencia, conocimiento del territorio y capacidad de gestión, elementos que consideran fundamentales para enfrentar los desafíos regionales en desarrollo social, seguridad, reconstrucción y reactivación económica.

Asimismo, recalcaron que la Región de Valparaíso requiere una conducción política con capacidad de diálogo, coordinación interinstitucional y liderazgo, dada su diversidad territorial y la complejidad de las problemáticas que enfrenta.

La asunción oficial de Manuel Millones Chirino como delegado presidencial se concretará en las próximas semanas, de manera paralela al inicio formal del nuevo periodo de gobierno, momento en que comenzará a ejercer plenamente sus funciones en la región.

