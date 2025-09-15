Mantienen prisión preventiva para imputados por megaincendio en Viña del Mar y Quilpué tras nueva revisión de cautelares

El Juzgado de Garantía de Valparaíso resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva para dos imputados por su presunta responsabilidad en el megaincendio de Viña del Mar y Quilpué, que el 2 de febrero de 2024 cobró la vida de 139 personas.

Se trata del ex voluntario temporal de Conaf y de Bomberos, Matías Cordero de la Fuente; y del ex capitán de la 13ª Compañía de Bomberos de Valparaíso, José Jerez Camus.

En la instancia, la defensa de Cordero solicitó revisar la prisión preventiva, señalando que existen antecedentes que descartan su participación en los hechos, que no hay diligencias pendientes y que corresponde aplicar una medida cautelar menos gravosa.

Por parte de Jerez, se señaló que no hay pruebas suficientes para señalar la culpabilidad del imputado en este caso.

Sin embargo el tribunal resolvió mantener la medida cautelar hasta que concluya la investigación. Al respecto, uno de los abogados de la oficina querellante en representación de familiares de 65 fallecidos en el megaincendio, Jorge Valenzuela, precisó que “hoy se resolvió mantener la prisión preventiva de dos de los imputados, lo que deja a las familias más tranquilas, pues sienten que se está haciendo justicia. Estos coimputados formaban parte de una asociación ilícita dedicada a provocar incendios con fines económicos, por lo que la decisión nos parece correcta”.

En esa línea, el jurista enfatizó en que “nos preocupa la lentitud de la investigación respecto de las responsabilidades de las autoridades”.

Por su parte, Ester Azocar, vecina de Villa Independencia que perdió familiares en el siniestro comentó que “estamos conformes porque los responsables siguen donde deben estar, y eso debe mantenerse hasta que reciban su condena. Sin embargo, las autoridades fueron las que permitieron que esto sucediera, por lo que tarde o temprano tendrán que dar la cara”.

PURANOTICIA