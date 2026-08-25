Mantienen en prisión preventiva a imputado por fatal atropello en feria de Viña del Mar

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar resolvió mantener la prisión preventiva de Jonathan Richards Gaete, imputado por los delitos de cuasidelito de homicidio y lesiones graves, en el marco del atropello ocurrido el pasado 12 de julio en la feria Caupolicán de la Ciudad Jardín, que dejó seis personas fallecidas y siete lesionadas.

La revisión de la medida cautelar se produjo luego de que la defensa solicitara dejarla sin efecto, argumentando que no existirían antecedentes suficientes para justificar que el imputado continuara privado de libertad en un recinto de la Armada.

Sin embargo, el Ministerio Público se opuso a la solicitud, postura que también fue respaldada por los querellantes, planteando que las circunstancias consideradas al momento de decretarse la prisión preventiva se mantienen vigentes.

Así lo explicó Gonzalo Inostroza, fiscal de Viña del Mar, quien señaló que "la defensa del imputado solicitó que se dejara sin efecto la prisión preventiva, atendido que no existían elementos suficientes para mantener dicha medida cautelar, a lo cual el Ministerio Público se opuso junto con los querellantes, haciendo presente que hasta la fecha de hoy, las circunstancias que se tuvieron a la vista al momento de que se fijara dicha medida cautelar no han variado en lo absoluto".

Inostroza agregó que la investigación todavía se encuentra en desarrollo y que "existen diligencias pendientes todavía y el plazo está vigente, por lo que el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, acogiendo la tesis de la Fiscalía, mantuvo la prisión preventiva del imputado por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad".

De esta manera, Jonathan Richards Gaete continuará privado de libertad mientras avanza la investigación por el atropello ocurrido en la feria Caupolicán, causa en la que aún existen diligencias pendientes por parte del Ministerio Público.

PURANOTICIA