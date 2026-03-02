Maniataron y agredieron a adulto mayor en su casa en Quillota: hay dos detenidos

Dos hombres, ambos de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales, fueron detenidos por su participación en un delito de robo con violencia que afectó a un adulto mayor en la comuna de Quillota.

El hecho ocurrió durante la mañana del 1 de marzo, cuando la víctima fue abordada al interior de su domicilio por desconocidos, quienes lo maniataron y agredieron para sustraer diversas especies, entre ellas su teléfono celular.

Gracias a diversas evidencias levantadas en el sitio del suceso por oficiales de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Concón, se logró establecer la individualización y ubicación de uno de los sujetos, quien, al momento de ser aprehendido, portaba entre sus pertenencias el móvil de la víctima.

Posteriormente, y tras gestionar la respectiva orden de entrada y registro, oficiales de la policía civil de Concón y Quillota ingresaron a un inmueble en la población El Bajío, concretando la detención de un segundo individuo, también por el delito de receptación, recuperando casi la totalidad de las especies sustraídas.

Por instrucción del Ministerio Público, los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Quillota para su respectivo control de detención.

PURANOTICIA