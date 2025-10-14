Mancha oleosa en la bahía de Juan Fernández movilizó a la Armada para contener y mitigar la presencia de hidrocarburos

La presencia de una mancha oleosa en la bahía de Juan Fernández movilizó a la Capitanía de Puerto de esta localidad insular de la región de Valparaíso para iniciar las investigaciones respecto al contenido del material vertido al mar.

Desde el organismo dependiente de la Armada de Chile informaron que el hecho se produjo la tarde del lunes 13 de octubre en el sector El Palillo, y que personal de la entidad se constituyó en el lugar con material absorbente y medios marítimos.

Junto a explicar que el propósito de la acción fue contener y mitigar la presencia de hidrocarburo en el área afectada, el capitán de Puerto de Juan Fernández, teniente primero litoral, Christopher Panes, se refirió a los pasos a seguir.

"Se procedió a la toma de muestras de agua, las cuales fueron remitidas al laboratorio especializado, dependiente del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, para su análisis y determinación del tipo de sustancia presente", indicó.

De igual forma, durante la jornada de este martes 14 de octubre, se efectuó un monitoreo marítimo en el sector, a través de una unidad marítima de la Capitanía de Puerto, verificando la situación en conjunto con el alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez y el encargado de la oficina local del Sernapesca, Gonzalo Gómez.

"No se apreciaron trazas de combustibles en la superficie y que en el área correspondiente al parque marino El Palillo, así como en la fauna nativa, no se evidenciaron trazas visible de hidrocarburos", indicó el Capitán de Puerto.

Toda la información recabada será puesta a disposición del Seremi del Medio Ambiente de Valparaíso, con el propósito de poner en conocimiento del evento y adoptar las medidas correspondientes, conforme a la normativa marítima y ambiental vigente.

"La Capitanía de Puerto de Juan Fernández reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente marino y agradece la colaboración de las autoridades locales y la comunidad insular en la detección y seguimiento de este tipo de incidentes", cerraron.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA