Mamógrafo móvil municipal atendió casi 300 mujeres en primer mes de funcionamiento en Valparaíso

El primer mes de funcionamiento del mamógrafo móvil municipal en Placilla de Peñuelas, ha tenido una buena recepción de la comunidad, pero se enfrenta a la difícil tarea de las horas que se pierden por inasistencia de las personas agendadas.

Y es que, en el primer mes de despliegue, 364 mujeres de Placilla de Peñuelas recibieron una citación para realizarse una mamografía, examen clave en la detección temprana del cáncer de mama. Sin embargo, 67 de ellas no asistieron, dejando vacías horas que podrían ser claves para detectar la enfermedad. Por contrapartida, de los 297 exámenes realizados, en 5 mujeres descubrieron alteraciones a tiempo gracias a la mamografía.

Debido a esto, la Subdirectora (s) de Salud Municipal, Claudia Novoa, resaltó la importancia de la realización del examen, y que no se pierdan las horas tan valiosas que son asignadas. "Cada hora perdida es un diagnóstico que se posterga. Imaginen esto: por cada 10 citas, casi 2 se pierden. Esas 67 inasistencias significan 67 vecinas que, tal vez por miedo o falta de información, dejaron pasar su oportunidad, y otras 67 que no pudieron acceder a ese turno. El cáncer no espera, y la detección temprana es la diferencia entre un tratamiento sencillo y una lucha compleja", explicó Novoa.

Asimismo, la alcaldesa porteña Camila Nieto, destacó que “mejorar la calidad y disminuir los tiempos de espera en los servicios de salud es una prioridad para nuestra administración. La estrategia del Mamógrafo Móvil nos permite acercar la salud y un examen tan necesitado, a sectores con alta demanda y listas de espera. Por eso, estamos contentas con las casi 300 personas atendidas el primer mes de funcionamiento, pero no podemos obviar esas 67 horas que se perdieron por inasistencia de las vecinas. Así que el llamado que hacemos, para que esta herramienta cumpla el objetivo de la detección temprana, es que nos cuidemos y acudamos a las horas que son asignadas”.

VALORACIÓN DE LA COMUNIDAD

A pesar de las horas perdidas, la comunidad placillana que se ha atendido en el dispositivo, ha destacado el despliegue del mamógrafo móvil en la localidad.

Teresa Rojas, acudió a la hora citada, y tras la realización del examen destacó que “fue todo rápido, muy amable las señoritas, y eso es importante… La semana anterior vine porque ví pasar el mamógrafo, me tenía que hacer el examen, así que me acerqué, la señorita me preguntó si tenía ficha en el CESFAM, y ahí me pidieron los datos, y a los dos días me mandaron un WhatsApp para confirmar el día. Así que acá estoy, súper contenta, rapidito, muy amable y feliz. Así que a esperar los resultados y ojalá salga todo bien”.

En una línea similar, la vecina Jenny Galleguillos, indicó que era “primera vez que me hago el examen en el mamógrafo móvil, y es una excelente atención de quienes toman el examen. Lo recomiendo, cien por ciento, porque nunca está de más hacerse el examen, ya que cuesta mucho hacerlo por el consultorio o hay que hacerlo particular, así que recomiendo que vengan todas las personas a hacerse la mamografía. Son 20 minutos, no es nada”.

Durante las próximas semanas, el dispositivo continuará funcionando en Placilla de Peñuelas, específicamente afuera de la Delegación Municipal de Placilla (Av. Obispo Valdés Subercaseaux 1421).

La comunidad se puede anotar para ser atendida en el mamógrafo móvil en el siguiente formulario: https://forms.gle/A3gPRw5emRvPtz2E7.

PURANOTICIA