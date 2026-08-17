Mallplaza reactiva proyecto en Concón: contempla 200 locales y plan para reducir impacto a vecinos de Bosques de Montemar

Un nuevo polo de tiendas y locales podría cambiar el movimiento del sector costero de Concón, luego de que Mallplaza formalizara su intención de desarrollar un centro comercial de alrededor de 50 mil metros cuadrados de superficie arrendable y cerca de 200 establecimientos en terrenos ubicados junto a Bosques de Montemar.

El proyecto contempla una combinación de comercio, gastronomía, servicios, cine y espacios de encuentro, bajo un formato de baja altura denominado "lifestyle". La propuesta considera sectores residenciales de baja altura y áreas públicas y boscoso.

Uno de los puntos que marcará la discusión será precisamente el impacto que el nuevo centro pueda generar sobre Bosques de Montemar, considerando el aumento de vehículos y visitantes que podría provocar su funcionamiento en esta zona.

Para ello, Mallplaza plantea que el ingreso y salida de los automóviles se concentre en avenida Concón-Reñaca (por el norte) y avenida Edmundo Eluchans (por el sur), evitando utilizar las calles interiores del barrio residencial.

De igual forma, se proyecta una franja de viviendas de baja altura hacia Av. Bosques de Montemar, con restricciones para el acceso comercial desde ese sector.

La compañía también comprometió una serie de medidas relacionadas con seguridad, empleo local y convivencia urbana, entre ellas cámaras de televigilancia, coordinación con Carabineros de la 4ª Comisaría y Seguridad Municipal, contratación preferente de vecinos de Concón y acciones para evitar la instalación de comercio ambulante.

Cabe hacer presente que el proyecto ya comenzó a ser presentado a la comunidad. De hecho, el pasado viernes 14 de agosto, representantes de Mallplaza y del Municipio de Concón se reunieron con la Junta de Vecinos de Bosques de Montemar, instancia en la que pudieron plantear sus primeras inquietudes respecto de la iniciativa.

La empresa recalca que todavía se encuentra en una fase temprana y que continuará el proceso de diálogo con los vecinos mientras avanza la revisión técnica del proyecto.

Vale indicar que la iniciativa comercial se levanta sobre terrenos que Mallplaza adquirió en 2011, cuando ya existía la intención de construir allí un centro de tiendas. Ahora, tras años de permanecer detenida, la propuesta vuelve a avanzar formalmente con el ingreso de la solicitud de permiso de edificación realizado el 14 de agosto.

De sortear todos los procesos, la compañía estima que entre la tramitación de permisos y la construcción podrían transcurrir entre tres y seis años, por lo que, en un escenario favorable, el centro comercial podría abrir sus puertas alrededor de 2030.

PURANOTICIA